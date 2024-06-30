「關渡碼頭貨櫃市集」吹風、賞景超Chill！景觀噴泉禁止入內玩水

▲北市「關渡碼頭貨櫃市集」於5月下旬見客，比大稻埕碼頭更寬敞、停車空間更多，號稱是「大稻埕貨櫃碼頭2.0升級版」。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

北市「關渡碼頭貨櫃市集」於5月下旬見客，比大稻埕碼頭更寬敞、停車空間更多，號稱是「大稻埕貨櫃碼頭2.0升級版」。平日晚間前往較能避開擁擠人潮，迎著淡水河風、眺望遠方山巒，感受夏日的靜謐。

▲平日晚間前往較能避開擁擠人潮。（圖／記者彭懷玉攝）



「關渡碼頭貨櫃市集」於貨櫃二樓規劃出更多座位，且各區域有連結，可以互通，此座位區可以眺望關渡碼頭，趁著天黑前，能將觀音山景和關渡大橋一併收進眼底，是十分熱門的用餐區域。

▲▼貨櫃二樓規劃出更多座位，且各區域有連結，可以互通。（圖／記者彭懷玉攝）



餐廳規劃上，目前一共有14家攤位進駐，包含金色三麥精釀啤酒、打卡咖啡、 Zero G（甘答門熱狗堡）、南韓大雞、隱樓義大利麵吧、J.Burger美式漢堡、餉賀鍋物料理、泰式料理泰雁、GIKI沖繩飯糰、MK PIZZA BAR、 noworries創意調酒等。未來還會有串燒、拉麵等新店家入駐。

▲▼以主打氣泡飲和霜淇淋的打卡咖啡、GIKI沖繩飯糰人潮較多。（圖／記者彭懷玉攝）



經實際勘查，以主打氣泡飲和霜淇淋的打卡咖啡、GIKI沖繩飯糰人潮較多，推估品項有特色、價格平實較能吸引買氣。

▲關渡因地理位置不受颱風帶來的防汛限制，可以提供更完善的設施和環境。（圖／記者彭懷玉攝）



台北市水利處認為，相比大稻埕，關渡因地理位置不受颱風帶來的防汛限制，可以提供更完善的設施和環境。大稻埕是台北最古老的人文薈萃之地，而關渡碼頭著重營造生態環境和親子遊樂的元素。

▲還能沿著關渡碼頭步道散步，欣賞關渡宮及城市夜景。（圖／記者彭懷玉攝）



也因此，現場設有加大版景觀噴泉，隨音樂起舞的噴泉6到9月每晚上映，燈光會變換出不同色彩，吸引許多小孩跑進噴泉中玩樂，不過，水利處設置立牌，明確寫「此為觀賞乾式噴泉用，請勿進入戲水」字眼，水利處也對此證實。民眾若要戲水，可以到大佳河濱公園戲水區，或公館自來水園區玩耍。

▲▼景觀噴泉燈光會變換出不同色彩，吸引許多小孩跑進噴泉中玩樂，不過，水利處設置立牌，明確寫「此為觀賞乾式噴泉用，請勿進入戲水」字眼。（圖／記者彭懷玉攝）

