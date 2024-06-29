晶華栢麗廳祭出買10送1「最低6.4折」 4家飯店餐券優惠餐券一覽

▲夏季旅展晶華栢麗廳自助餐券祭出買10送1。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

2024台北國際夏季旅展將於7月12日至15日於台北世貿一館登場，多家飯店紛紛同步也在官網推出各種優惠方案，其中晶華酒店的栢麗廳祭出買10送1，最低下殺64折，而台北圓山飯店中式早茶超值餐券更是只有47折，以下整理4家業者的優惠餐券內容。

▲泰市場餐券在夏季旅展也有買10送1。（圖／記者黃士原攝）

晶華酒店

晶華酒店集團除了於展場實體展出之外，官網也於6月28日起線上開賣，優惠餐券內容如下：

●栢麗廳平日早餐雙人優惠券原價1,936元，旅展價1,399元，買10張再加贈1張單人，等同69折。

●栢麗廳平日下午茶雙人優惠券原價2,376元，旅展價1,799元，買10張再加贈1張單人券，等同72折。

●栢麗廳平日下午茶四人優惠券原價4,752元，旅展價3,299元，買10張再加贈1張雙人券，等同66折。

●栢麗廳平日午餐雙人優惠券原價3,476元，旅展價2,599元，買10張再加贈1張單人券，等同71折。

●栢麗廳平日午餐四人優惠券原價6,952元，旅展價4,699元，買10張再加贈1張雙人券，等同64折。

●泰市場平日午晚餐雙人優惠券原價3,476元，旅展價:2,599元，平日午餐等同8.6折，晚餐等同75折。

●泰市場平日午晚餐四人優惠券原價6,952元，旅展價4,699元，平日午餐等同7.7折，晚餐等同68折。

●假日自助美食雙人環遊券，栢麗廳或泰市場假日午晚餐雙人優惠券，原價4,356元，旅展價3,799元，87折。

●故宮晶華平日晚餐熱饌港點吃到飽雙人優惠券，原價3,078元，旅展價2,299元，買10張再加贈1張單人券，等同62折。

●故宮晶華平日晚餐熱饌港點吃到飽四人優惠券，原價6,156元，旅展價3,999元，買10張再加贈1張雙人券，等同57折。

●故宮晶華平日招牌片皮鴨四人分享餐優惠券，原價5,412元，旅展價3,999元，74折。

台北喜來登大飯店

台北喜來登大飯店線上夏季旅展從7月1日起至7月21日，優惠餐券內容如下：

●十二廚平日自助午餐券優惠價每張1,300元，93折。

●十二廚平日自助下午茶券優惠價每張800元，89折。

●十二廚平日自助晚餐券優惠價每張1,400元93折。

▲台北圓山松鶴餐。（圖／圓山大飯店提供）

台北圓山飯店

台北圓山大飯店在這次夏季旅展推出多款餐券，官網線上旅展即日起開賣，優惠餐券內容如下：

●平日松鶴自助午晚餐單人券（10張/本）原價12,800元，特價10,800元，84折。

●平日松鶴自助式下午茶單人券（10張/本）原價8,500元，特價7,140，84折。

●平假日花園咖啡廳英式下午茶雙人券，原價1,800元，特價1,600元，89折。

●平假日圓苑經典東坡醬手肘4人分饗餐，原價6,620元，特價4,380元，66折。

●假日圓苑中式午茶超值餐券，原價1,496元，特價1,199元，8折。

●平假日金龍片皮鴨4人分饗餐（烤鴨4吃），原價8,734元，特價4,980元，57折。

●假日金龍中式早茶超值餐券，原價2,549元，特價1,199元，47折。

●平日圓山牛排館雙人嚐鮮套餐券，原價4,700元，特價2,699元，57折。

●假日圓山牛排館海陸雙人套餐券，原價5,300元，特價3,099元，58折。

▲晶英國際行館官網也推出線上旅展，Ukai-tei Kaohsiung鐵板燒餐券9折。（圖／御盟集團提供）

高雄晶英國際行館

瞄準暑期商機，晶英國際行館官網也推出線上旅展，優惠餐券內容如下：

●Ukai-tei Kaohsiung鐵板燒午餐餐券原價5,060元，旅展價4,600元，9折。

●Ukai-tei Kaohsiung西餐晚餐餐券原價2,200元，旅展價2,000元，9折。

●Ukai-tei Kaohsiung懷石午餐餐券原價3,520元，旅展價3,200元，9折。