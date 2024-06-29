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六福莊「非洲探險島」實景先看！4米瀑布滑梯、樹屋8設施盡情遛孩

▲新竹關西六福莊「非洲探險遊戲島」將在7月1日開幕，今（29日）業者搶先公布設施實景照。（圖／業者提供）

▲新竹關西六福莊「非洲探險遊戲島」將在7月1日開幕，今（29日）業者搶先公布設施實景照。（圖／業者提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

新竹關西六福莊「非洲探險遊戲島」將在7月1日開幕，今（29日）業者搶先公布室內實景照，有4.2公尺高的螺旋瀑布滑梯、彩虹燈光瀑布等8項親子友善設施，讓3到12歲孩童盡情放電，炎炎夏日避開熱浪和午後雷陣雨的逆襲。

▲新竹關西六福莊「非洲探險遊戲島」將在7月1日開幕，今（29日）業者搶先公布設施實景照。（圖／業者提供）

▲「非洲探險遊戲島」以非洲原野風格打造，63坪挑高的室內空間劃分出8項特色親子友善主題設施。

「非洲探險遊戲島」以非洲原野風格打造，63坪挑高的室內空間劃分出8項特色親子友善主題設施，亮點包含「魔幻瀑布全台唯一夢幻三滑道」，可體驗從彩虹燈光瀑布滑下的刺激快感；「地心探險」挑高4.2公尺，是全台飯店最高螺旋瀑布滑梯，一溜而下時速達30公里；「冒險樹屋」可在編織繩網中，快速通過懸空的樹藤高塔，鍛鍊肌肉及體能。

▲新竹關西六福莊「非洲探險遊戲島」將在7月1日開幕，今（29日）業者搶先公布設施實景照。（圖／業者提供）

▲▼「魔幻瀑布全台唯一夢幻三滑道」可體驗從彩虹燈光瀑布滑下的刺激快感；「地心探險」挑高4.2公尺，是全台飯店最高螺旋瀑布滑梯，一溜而下時速達30公里。

▲新竹關西六福莊「非洲探險遊戲島」將在7月1日開幕，今（29日）業者搶先公布設施實景照。（圖／業者提供）

「部落小勇士」則能克服各類障礙關卡，挑戰在沙漠中尋找綠洲；「萌萌劇場」結合環境生態動物保育影音，透過故事及遊戲情境和孩童互動，培養孩子對自然生態的熱愛與關懷。

▲新竹關西六福莊「非洲探險遊戲島」將在7月1日開幕，今（29日）業者搶先公布設施實景照。（圖／業者提供）

▲「非洲探險遊戲島」試營運期間，業者也祭出兩天一夜住房專案，暑假三人只要7,700+10%。

「非洲探險遊戲島」試營運期間，業者也祭出兩天一夜住房專案，暑假三人只要7,700+10%，7月31日前下訂8月1日至9月30日住房，加碼再享暑假平旺日不加價、暑假假日半價優惠；方案原本剛果藍天房再升等有全新面中庭動物景觀的剛果綠地客房。同時，專案招待第4位入住免加價（專案全含），全家入住最低每人只要1,925元。

▲桃園Xpark為歡慶迪士尼經典角色「唐老鴨」90周年，將於7月1日起打造「Let’s Xparty！九十要派對！」特展。（圖／Xpark提供）

▲▼桃園Xpark為歡慶迪士尼經典角色「唐老鴨」90周年，將於7月1日起打造「Let’s Xparty！九十要派對！」特展。（圖／Xpark提供）

▲桃園Xpark為歡慶迪士尼經典角色「唐老鴨」90周年，將於7月1日起打造「Let’s Xparty！九十要派對！」特展。（圖／Xpark提供）

另外，桃園Xpark為歡慶迪士尼經典角色「唐老鴨」90周年，將於7月1日起打造「Let’s Xparty！九十要派對！」特展，館內設置10個融合迪士尼經典元素場景，供鴨粉們一一探索。其中，4個拍照點設置了AR濾鏡，旅客以手機加入Xpark官方LINE帳號，即可與唐老鴨合影，將展至9月30日。

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