▲ClubMed模里西斯康隆尼角度假村不只有夢幻海景，更是親子度假天堂。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／模里西斯報導

疫情後的旅行模式大幅改變，那些原本放在心中「夢想清單」的旅遊目的地，成為解封後旅人把握當下、想盡快前往的第一選擇，有「天堂原型」美稱的海島國家模里西斯，就是許多人最嚮往的度假蜜月勝地。全包式度假品牌ClubMed亦在此打造適合親子入住的度假村「ClubMed模里西斯康隆尼角」，不僅有專人幫忙帶小孩，還能免費玩海上滑水體驗。

▲▼ClubMed模里西斯康隆尼角度假村的定位更偏向親子。（圖／記者蔡玟君攝）

ClubMed模里西斯康隆尼角與該品牌於模里西斯另一奢華度假村模里西斯愛比昂定位截然不同，康隆尼角更偏向親子客群，從4個月大到17歲都有專屬兒童俱樂部，讓親子客群，甚至三代同遊的家庭旅客，入住度假村內，小朋友可以白天待在兒童俱樂部內，由專業G.O陪伴、規劃行程，大人則可以自由放風，享受悠閒度假假期。

▲客房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼部分客房擁有私人露台直面大海。（圖／記者蔡玟君攝）

整座度假村共394間客房，部分房型的陽台與露台直面印度洋，躺在私人躺椅上，就能慵懶曬太陽、看海發呆；度假村內的酒吧則隨時提供軟性飲料與酒水暢飲，點杯飲料，躺在泳池邊也超chill。

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▲▼主泳池區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲兒童專屬泳池區。（圖／記者蔡玟君攝）

依照客群年齡區分，度假村內共有3座泳池，包括主要游泳池，親子專屬的兒童泳池，亦有面向大海、周邊棕櫚樹環抱，僅限成人使用的靜池（ZEN），主要泳池區緊鄰主餐廳與酒吧，還有一系列如水上有氧的活動均集中在此；成人使用的靜池被綠意環抱，眼前則是蔚藍印度洋，由於有年齡限制，為成人旅客在熱鬧的親子度假村中闢出一方寧靜空間。

▲▼度假村所在海域海象平穩，想踏浪、玩風帆都很適合。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼最受歡迎的就是滑水運動可以免費玩。（圖／記者蔡玟君攝）

與其他ClubMed度假村相同，康隆尼角度假村同樣擁有豐富且免費的海陸活動體驗，由於度假村所在海域海象平穩、更平易近人，浮潛、SUP、風帆都能玩之外，業者更免費提供在外收費高昂的「滑水運動」體驗，成為度假區最大特色，也是旅客心中必玩項目，常常從早到下午都可看到許多人在碼頭排隊等待，一玩就是好幾次。

▲▼海攤餐廳擁有海景第一排視角，在這裡用餐超chill。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，ClubMed模里西斯康隆尼角更打造一處海灘餐廳，早餐時段坐在此處，邊享用專人送上的餐點，邊看眼前海天相連的整片蔚藍美景，讓人不禁只想放緩速度，悠閒慢活的徜徉在這處美景中，度過度假時光。

▲模里西斯有天堂原型美稱。（圖／網友提供）

而目前若想搭前往模里西斯，從台灣出發最推薦方式，是可搭乘阿聯酋航空經杜拜轉機至模里西斯，或搭乘國籍航空到馬來西亞，在吉隆坡住一晚，隔天中午搭乘模里西斯航空，約8小時即可抵達這處天堂島國。目前台灣人前往模里西斯可用落地簽，必須事先上模里西斯政府網站填寫個人資料，填寫完成後建議建議印下紙本內容，包括入住飯店、來回機票資料也須印出供海關隨時查驗。

▲位於馬爾地夫的Soneva Secret酒店備有一間Castaway Villa，整棟Villa可以在水上自由移動。（圖／私享旅遊提供）

同樣地處印度洋、也是度假蜜月天堂的馬爾地夫，現在也有全新住宿體驗。奢華酒店「Soneva Secret」在馬爾地夫上演了霍爾移動城堡，整棟Villa可在水上自由移動。讓客人想看日出、日落，或是想要到最佳潛水點都可以完美達成。

Soneva Secret僅14間Villa，唯一抵達和停靠的交通工具就是專屬的水上飛機，Villa內有專屬的私人泳池和健身房、水療室，以及從房間通向大海的溜滑梯，同時有專屬管家與主廚。酒店更備有一間Castaway Villa，可以隨客人的喜好任意改變位置，不論要移到最佳欣賞日落的位置、或是開拔到最優的潛水地點，別墅就像一座會移動城堡，連位置都能隨時客製化。