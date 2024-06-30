ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

雙北「5飯店宅度假」！晶華2.7折住17坪房　凱撒豪贈保養組

▲晶華酒店夏季旅展祭出2.7折的「全家愛旅行」方案，入住17坪寬闊舒適的雲天露臺客房。（圖／業者提供）

▲2024台北國際夏季旅展將於7月12日至15日在世貿一館登場，晶華酒店集團除了實體參展外，官網也開賣夏季線上旅展。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

熱浪來襲，到飯店宅度假徹底放鬆身心！以下推薦雙北市5家飯店最新住房專案，包含晶華、圓山陸續開賣線上旅展；板橋凱撒、趣淘漫旅送保養組；中山九昱希爾頓逸林酒店更豪氣送出強化消化機能的「好眠雙享組」一份，供旅客訂房時參考。

▲晶華酒店夏季旅展祭出2.7折的「全家愛旅行」方案，入住17坪寬闊舒適的雲天露臺客房。（圖／業者提供）

▲晶華酒店「全家愛旅行」方案，可入住17坪寬闊舒適的雲天露臺客房。（圖／業者提供）

晶華酒店集團
2024台北國際夏季旅展將於7月12日至15日在世貿一館登場，晶華酒店集團除了實體參展外，官網也開賣捷絲旅、晶泉丰旅、台南晶英、晶英國際行館，及台北晶華館內外多間人氣餐廳、住宿券。住房部分，旅展中祭出2.7折的「全家愛旅行」方案，入住17坪的雲天露臺客房，每晚僅需7,999元，入住期間再享栢麗廳自助式早餐及下午茶買一送一優惠；「晶采假期」方案每房每晚4,999元起，優惠達2.7折。

▲圓山飯店,圓山東密道,秘境花園,孔二小姐故居,環景套房。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼圓山東密道導覽；從環景套房陽台眺望台北風景。（圖／記者彭懷玉攝）

▲圓山飯店,圓山東密道,秘境花園,孔二小姐故居,環景套房。（圖／記者彭懷玉攝）

圓山大飯店
圓山大飯店自7月5日至8月16日推出線上旅展，住宿優惠主打「平日聯合住宿通用券」，單張3,500元，一次購買5張16,500元，最低3.4折。持5張可入住環景套房，坐擁270度北市無敵景致，再享2客自助早、晚餐、東密道導覽文化之旅2位，加碼贈圓山1952經典威士忌乙瓶。入住期間，還能使用全台唯一的奧林匹克標準戶外泳池、全新2樓健身房等設施，體驗尊榮禮遇。

▲雅漾及蔻蘿蘭寶寶保養組情境照。（圖／板橋凱撒大飯店提供）

▲入住豪華客房每晚4,099元起，含隔日自助式早餐，專案贈獨家限定「雅漾及蔻蘿蘭寶寶保養組」。（圖／業者提供）

板橋凱撒大飯店
板橋凱撒大飯店與2024巴黎奧運主題串聯，7月15日至9月30日期間，祭出「美漾時光」親子住房專案，入住豪華客房每晚4,099元起，含隔日自助式早餐，專案贈獨家限定「雅漾及蔻蘿蘭寶寶保養組」，產品內容包含防曬霜、保濕精華及孩童洗沐護膚品等。此外，32樓戶外泳池新增0至6歲充氣戲水區，讓小小孩盡興暢玩。

▲台北趣淘漫旅攜手「醉象Drunk Elephant」合作，即日起至8月31日推出「醉象實驗所」住房專案,台北趣淘漫旅探索客房一大床。（圖／業者提供）

▲▼台北趣淘漫旅探索客房；住房贈價值2,593元的醉象夜間修護果昔保養組、能量果昔飲兌換券。（圖／業者提供）

▲台北趣淘漫旅攜手「醉象Drunk Elephant」合作，即日起至8月31日推出「醉象實驗所」住房專案,台北趣淘漫旅探索客房一大床。（圖／業者提供）

台北趣淘漫旅
台北趣淘漫旅攜手保養品牌「醉象Drunk Elephant」合作，即日起至8月31日推出「醉象實驗所」住房專案，每晚2,799元起即可享入住雙人客房乙晚，贈價值2,593元的醉象夜間修護果昔保養組、能量果昔飲兌換券。同時，為全面營造沉浸式體驗，飯店大廳進駐品牌互動式販賣機，並將3米高的大象搬進，佈置主題情境拍照區。

▲台北中山九昱希爾頓逸林酒店「逸起睡好覺」國人住房專案，週一至四入住逸林客房5099元。（圖／業者提供）

▲▼台北中山九昱希爾頓逸林酒店「逸起睡好覺」國人住房專案，周一至四入住逸林客房5,099元（稅外加）；入住可獲「好眠雙享組」一份。（圖／業者提供）

▲台北中山九昱希爾頓逸林酒店「逸起睡好覺」國人住房專案，週一至四入住逸林客房5099元。（圖／業者提供）

台北中山九昱希爾頓逸林酒店
台北中山九昱希爾頓逸林酒店攜手UMF麥蘆卡蜂蜜領導品牌康維他（Comvita），推出國人限定「逸起睡好覺」住房專案，專案從7月1日起至8月31日止，周日至周四下榻逸林客房，每晚5,099元起，入住即可獲協助調理氣色與強化消化機能的「好眠雙享組」一份，數量有限。

關鍵字： 飯店旅館 住宿優惠 飯店促銷 星級飯店 線上旅展 台北市飯店 新北市飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

推薦閱讀

雙北「5飯店宅度假」晶華、凱撒都有

雙北「5飯店宅度假」晶華、凱撒都有

國際熱氣球嘉年華7／1暖身場照亮東台灣

國際熱氣球嘉年華7／1暖身場照亮東台灣

宜蘭新開刀山臭豆腐必點四層至尊刀磚

宜蘭新開刀山臭豆腐必點四層至尊刀磚

晶華栢麗廳餐券祭出買10送1

晶華栢麗廳餐券祭出買10送1

一晚2000去機場方便！沖繩那霸平價飯店

一晚2000去機場方便！沖繩那霸平價飯店

六福莊「非洲探險島」實景搶先看

六福莊「非洲探險島」實景搶先看

走進嘉義「百年雜貨店」重溫兒時記憶

走進嘉義「百年雜貨店」重溫兒時記憶

淡水「心形石滬」旁做瑜伽、聽音樂

淡水「心形石滬」旁做瑜伽、聽音樂

超過60年白糖粿老店！15元外酥內軟Q

超過60年白糖粿老店！15元外酥內軟Q

富士山3大新措施！7/1起登山收2000日幣

富士山3大新措施！7/1起登山收2000日幣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

雙北「5飯店宅度假」晶華、凱撒都有

身分證中任2碼　升級北海道帆立貝吃到飽

走進嘉義「百年雜貨店」重溫兒時記憶

宜蘭新開刀山臭豆腐必點四層至尊刀磚

現在就訂！台中新飯店「買1送1」

清水一日遊路線整理！米糕＆擀麵必吃

白石湖吊橋7月起全面封閉

北屯新開絕美澳式餐館！必點西瓜蛋糕

最新「迪士尼探險號」2025新加坡啟航

一晚2000去機場方便！沖繩那霸平價飯店

熱門行程

最新新聞更多

雙北「5飯店宅度假」晶華、凱撒都有

國際熱氣球嘉年華7／1暖身場照亮東台灣

宜蘭新開刀山臭豆腐必點四層至尊刀磚

晶華栢麗廳餐券祭出買10送1

一晚2000去機場方便！沖繩那霸平價飯店

六福莊「非洲探險島」實景搶先看

走進嘉義「百年雜貨店」重溫兒時記憶

淡水「心形石滬」旁做瑜伽、聽音樂

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366