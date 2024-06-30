雙北「5飯店宅度假」！晶華2.7折住17坪房　凱撒豪贈保養組

▲2024台北國際夏季旅展將於7月12日至15日在世貿一館登場，晶華酒店集團除了實體參展外，官網也開賣夏季線上旅展。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／台北報導

熱浪來襲，到飯店宅度假徹底放鬆身心！以下推薦雙北市5家飯店最新住房專案，包含晶華、圓山陸續開賣線上旅展；板橋凱撒、趣淘漫旅送保養組；中山九昱希爾頓逸林酒店更豪氣送出強化消化機能的「好眠雙享組」一份，供旅客訂房時參考。

▲晶華酒店「全家愛旅行」方案，可入住17坪寬闊舒適的雲天露臺客房。（圖／業者提供）



晶華酒店集團

2024台北國際夏季旅展將於7月12日至15日在世貿一館登場，晶華酒店集團除了實體參展外，官網也開賣捷絲旅、晶泉丰旅、台南晶英、晶英國際行館，及台北晶華館內外多間人氣餐廳、住宿券。住房部分，旅展中祭出2.7折的「全家愛旅行」方案，入住17坪的雲天露臺客房，每晚僅需7,999元，入住期間再享栢麗廳自助式早餐及下午茶買一送一優惠；「晶采假期」方案每房每晚4,999元起，優惠達2.7折。

▲▼圓山東密道導覽；從環景套房陽台眺望台北風景。（圖／記者彭懷玉攝）



圓山大飯店

圓山大飯店自7月5日至8月16日推出線上旅展，住宿優惠主打「平日聯合住宿通用券」，單張3,500元，一次購買5張16,500元，最低3.4折。持5張可入住環景套房，坐擁270度北市無敵景致，再享2客自助早、晚餐、東密道導覽文化之旅2位，加碼贈圓山1952經典威士忌乙瓶。入住期間，還能使用全台唯一的奧林匹克標準戶外泳池、全新2樓健身房等設施，體驗尊榮禮遇。

▲入住豪華客房每晚4,099元起，含隔日自助式早餐，專案贈獨家限定「雅漾及蔻蘿蘭寶寶保養組」。（圖／業者提供）



板橋凱撒大飯店

板橋凱撒大飯店與2024巴黎奧運主題串聯，7月15日至9月30日期間，祭出「美漾時光」親子住房專案，入住豪華客房每晚4,099元起，含隔日自助式早餐，專案贈獨家限定「雅漾及蔻蘿蘭寶寶保養組」，產品內容包含防曬霜、保濕精華及孩童洗沐護膚品等。此外，32樓戶外泳池新增0至6歲充氣戲水區，讓小小孩盡興暢玩。

▲▼台北趣淘漫旅探索客房；住房贈價值2,593元的醉象夜間修護果昔保養組、能量果昔飲兌換券。（圖／業者提供）



台北趣淘漫旅

台北趣淘漫旅攜手保養品牌「醉象Drunk Elephant」合作，即日起至8月31日推出「醉象實驗所」住房專案，每晚2,799元起即可享入住雙人客房乙晚，贈價值2,593元的醉象夜間修護果昔保養組、能量果昔飲兌換券。同時，為全面營造沉浸式體驗，飯店大廳進駐品牌互動式販賣機，並將3米高的大象搬進，佈置主題情境拍照區。

▲▼台北中山九昱希爾頓逸林酒店「逸起睡好覺」國人住房專案，周一至四入住逸林客房5,099元（稅外加）；入住可獲「好眠雙享組」一份。（圖／業者提供）



台北中山九昱希爾頓逸林酒店

台北中山九昱希爾頓逸林酒店攜手UMF麥蘆卡蜂蜜領導品牌康維他（Comvita），推出國人限定「逸起睡好覺」住房專案，專案從7月1日起至8月31日止，周日至周四下榻逸林客房，每晚5,099元起，入住即可獲協助調理氣色與強化消化機能的「好眠雙享組」一份，數量有限。