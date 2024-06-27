赴陸旅遊調升「橙色」警示！業者怒：政治操作拿旅行社開刀

▲大陸潮州。（示意圖／ETtoday資料照）

記者彭懷玉／台北報導

赴陸旅遊注意！陸委會今（27日）下午確定將宣布旅遊警示由「黃色」調升為「橙色」，意味「非必要勿前往」。對此，旅行社業者無奈表示，根本拿旅行業當政治工具，完全是政治迫害。另業者也分享日前台人赴陸旅遊被扣留的真相，其中一位是台灣國安退休人員，另一位是鼓吹同志愛好並做宣傳，在反同的大陸當然會被抓。

旅行業者近日流傳陸委會準備將赴陸旅遊警示燈號由「黃色」調升為「橙色」，作為對懲獨22條的回應，而陸委會確定於27日下午例行記者會宣布此案。對此，旅行業者直言，此舉是政治操作，拿旅行社開刀，阻礙兩岸觀光交流的手段。

▲大陸浙江省烏鎮。（示意圖／雄獅旅遊提供）

日前有台人赴大陸旅遊被扣留，留置調查數日才獲釋，對此，不具名業者指出，在大陸是反對同志的，被扣的旅客是去大陸鼓吹同志愛好，並做宣傳；另一起則是台灣國安退休情報人員，沒申報隨團進去，結果被查到而扣留，一般旅客是不會有問題的。

另有業者補充，這樣的情事並非只發生在大陸，去美國、帛琉都有，之前曾親眼目睹入境美國直接被海關帶走，退休情報人員被抓也是剛好，發生在美國、日本一樣會被抓。

業者痛心指出，觀光是全世界重要的經濟、文化、國民外交管道與相關各產業重要命脈，希望政府以智慧做出正確決策。

事實上，赴陸旅遊警示燈號調升為「橙色」，陸委會是根據2023年7月份，中國《對外關係法》及修訂版的《反間諜法》正式生效後，引起國際關注，當時美國國務院隨即調整旅遊警示，將中國及澳門更新為第三級重新考慮是否前往，僅次最高的請勿前往，而香港則為第二級要特別注意。

▲美國針對赴大陸旅遊的警示，於去年2023年即把中國及澳門更新為第三級重新考慮是否前往，僅次最高的的請勿前往。（圖／記者陶本和翻攝）

有關台灣的旅遊警示，分為提醒注意的「灰色警示」、特別注意旅遊安全並檢討應否前往的「黃色警示」、避免非必要旅行的「橙色警示」；以及不宜前往，宜儘速離境的「紅色警示」。