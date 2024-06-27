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現在就訂！台中新飯店「買1送1」限量開賣　免費爽吃早餐、宵夜

▲▼台中最新飯店「悅樂旅店·台中文心」。（圖／遠雄遊憩事業提供）

▲台中最新飯店「悅樂旅店·台中文心」座落北屯區，現在正式開幕。（圖／遠雄遊憩事業提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

限時快訂！就有一間台中新飯店現在快閃祭出「住宿買1送1」限量優惠，活動只到今（27）日15:00或提前售完為止，可享2間雙人房2580元起、2間四人房4880元起，等於最便宜每人房價只要610元，還能免費享用早餐、宵夜，趕快揪朋友一起出門玩。

「悅樂旅店·台中文心」慶祝開幕，現在至15:00前快閃祭出「住宿買1送1」限量優惠，2間青春客房2580元起、2間精彩四人房－2中床（浴缸）4880元起，可入住時間為7月1日至8月31日每周日至周四，再加碼依房型人數送早餐（即日起至7月10日早餐改為提供麥當勞餐券形式，每人100元，雙人房至多200元，四人房至多400元），餐券僅限在麥當勞台中文心五旗艦內櫃檯使用。

提醒這次「住宿買1送1」優惠，需在同天入住日且相同房型住1間送1間，贈送之房間不可於其他日期使用，青春客房2間最多4人入住、精彩四人房2間最多8人入住；若以精彩四人房2間8人入住來算，等於每人房價只要610元，十分划算。

▲▼台中最新飯店「悅樂旅店·台中文心」。（圖／遠雄遊憩事業提供）

▲「悅樂旅店·台中文心」全棟有59間客房，雙人房、四人房通通有，此房型為活力雙人房一大床。

「悅樂旅店·台中文心」為遠雄遊憩事業旗下第3間潮旅品牌，位於北屯區，現在正式開幕，交通非常方便，自台中高鐵轉乘捷運至崇德文心站步行10分鐘即可抵達，臨近美食一級戰區北平商圈、崇德商圈，距離洲際棒球場也只需要10分鐘車程。

「悅樂旅店·台中文心」全棟共有59間客房，青春客房、活力雙人房、精彩四人房，空間大小自8坪～12坪不等，部分房型設有浴缸；公共空間則延續悅樂品牌精神設有廣大共享區域，還提供全館免費WIFI、共享單車、全天咖啡茶飲供應、陽光早餐、多國泡麵宵夜、旅行地圖、每日現做爆米花與在地零食供應等多元服務，讓旅客就像到朋友家作客般輕鬆自在。

▲礁溪老字號旅店冠翔泉旅今（26日）重啟試營運。（圖／業者提供）

▲礁溪老字號旅店「冠翔泉旅」於2020年閉館整修，並在即日起重啟試營運，限時祭出住1晚送1晚優惠。（圖／冠翔泉旅提供）

礁溪老字號旅店「冠翔泉旅」於2020年閉館整修，並自即日起重啟試營運，翻修範圍涵蓋外觀及8樓花園、餐廳、戶外溫泉池、客房內裝、兒童遊戲室、健身房和閱覽室等；為慶祝重啟，9月30日前不分平假日，入住即另招待一晚，暑假旺季也維持原價，詳請可看本站報導

關鍵字： 悅樂旅店·台中文心 台中新飯店 飯店優惠 住宿優惠 買1送1

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