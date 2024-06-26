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榮星花園「穗花棋盤腳」綻放！如夏夜煙火　觀賞時間、位置在這

▲榮星花園公園在賞螢季過後，「穗花棋盤腳」已於6月中起陸續開花，預計7月中上旬結束。（圖／公園處提供）

▲榮星花園公園在賞螢季過後，「穗花棋盤腳」已於6月中起陸續開花，預計7月中上旬結束。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／台北報導

榮星花園公園在賞螢季過後，「穗花棋盤腳」已於6月中起陸續開花，預計7月中上旬結束，建議觀賞時間在晚間7點過後，直至午夜花朵完全綻放，次日白天就凋謝，結束一日的短暫生命。

▲榮星花園公園在賞螢季過後，「穗花棋盤腳」已於6月中起陸續開花，預計7月中上旬結束。（圖／公園處提供）

▲在靠近生態池外圍，栽種數株穗花棋盤腳，目前正值花期，粉撲狀的花朵有著淡雅的白色，也有嬌豔的桃紅色。（圖／公園處提供）

榮星花園公園在靠近生態池外圍，栽種數株穗花棋盤腳，目前正值花期，粉撲狀的花朵有著淡雅的白色，也有嬌豔的桃紅色，一串串垂落而下，宛若夏日無聲的煙火，吸引許多民眾專程前往欣賞。

▲榮星花園公園在賞螢季過後，「穗花棋盤腳」已於6月中起陸續開花，預計7月中上旬結束。（圖／公園處提供）

▲「穗花棋盤腳」約從傍晚花朵才逐漸開展，伴隨著濃郁的花香，直至午夜花朵完全綻放。（圖／公園處提供）

「穗花棋盤腳」十分特別，約從傍晚花朵才逐漸開展，伴隨著濃郁的花香，直至午夜花朵完全綻放，隔天白天就凋謝，且每一朵花只會綻放一次。

▲榮星花園公園在賞螢季過後，「穗花棋盤腳」已於6月中起陸續開花，預計7月中上旬結束。（圖／公園處提供）

▲清晨花朵就會掉落而灑滿大地，形成一幅粉嫩的花毯，許多民眾還會利用巧思排成各種形狀。（圖／公園處提供）

想要目睹花開盛況，只能在晚上親臨現場，建議參觀時間是晚上7點後，旅客可從榮星花園民權東路與龍江路入口進入，抵達生態池周邊，往管理室方向的步道漫行，就可以發現其蹤跡。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 穗花棋盤腳 榮星花園公園

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