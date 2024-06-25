免費賞！南村有光「最新夏日夢遊聲光秀」開播　與台北101同框

▲四四南村《LIGHT UP 南村有光》「A Brighter Summer Day 夏日夢遊」即日起至8/18上映。（圖／主辦單位提供）



記者彭懷玉／台北報導

四四南村《LIGHT UP 南村有光》換新作品了！「A Brighter Summer Day 夏日夢遊」即日起上映，由知名影像創作團隊「ONE.1O Society」，編織出一幅生動的夏日三部曲，以台北101大樓為背景，呈現出鮮明繽紛的形象，在信義區約會、用完餐後，不妨到此散步拍美照。

▲《LIGHT UP 南村有光》以台北101大樓為背景。（圖／主辦單位提供）



由臺北市政府及南山人壽長期支持的戶外投影藝術計畫《LIGHT UP 南村有光》，將「四四南村」再度化身夜間藝廊！最新作品「A Brighter Summer Day 夏日夢遊」分為「夏日朝露」、「盛夏烈焰」、「夏夜晚風」三個段落，以四四南村周圍的生活點滴為靈感，展現鄉村與都市之間的微妙關係，描繪了如夢似幻的夏日意象。

▲以四四南村周圍的生活點滴為靈感，展現出鄉村與都市之間的微妙關係，描繪如夢似幻的夏日意象。（圖／主辦單位提供）



「A Brighter Summer Day 夏日夢遊」由牛子齊、簡士閎打造的「ONE.1O Society」團隊所創作，運用漸層、色塊、抽象造型和Typography（字體排版學）等多種視覺元素，將都市高樓的光影與眷村的靜謐景致交錯融合，彷彿時間在其中緩緩流逝。

▲透過抽象造型來刻畫台北市內的自然產物，包含行道樹上的鳥兒、屋簷上伸懶腰的貓、池塘中鳴叫的青蛙、翩翩飛舞的螢火蟲等。（圖／主辦單位提供）



此外，更透過抽象造型來刻畫台北市內的自然產物，包含行道樹上的鳥兒、屋簷上伸懶腰的貓、池塘中鳴叫的青蛙、翩翩飛舞的螢火蟲等。同時也邀請到知名音樂創作團隊「貓說音樂」跨刀進行創作，以電子聲響與古典樂器為主，將不同質地的音色揉合於一體，展現冷冽與熱情的對比與共存，營造視聽覺雙重饗宴。

▲運用了漸層、色塊、抽象造型和Typograph等多種視覺元素，將都市高樓的光影與眷村的靜謐景致交錯融合。（圖／主辦單位提供）



最新力作即日起至8/18獻映，每晚7點至8點半，每半小時播出一場聲光秀，一天僅四場，讓民眾夏夜巡遊絢麗的光影藝廊，留下美好回憶。