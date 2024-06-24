可愛爆擊！超萌「寶可夢瑪芬」台灣限定吃　皮卡丘、伊布都來了

▲超萌寶可夢瑪芬來了。（圖／Mister Donut提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

寶可夢第2彈來襲！繼造型甜甜圈後，人氣甜甜圈品牌「Mister Donut X 寶可夢」第2波聯名強勢推出超萌「寶可夢主題瑪芬」，有超可愛的皮卡丘、伊布瑪芬，還有精靈球瑪芬等收，6月25日起於全門市開賣，售完為止。

▲皮卡丘、伊布瑪芬包裝超級可愛。

Mister Donut最新「寶可夢瑪芬」來了，首推「皮卡丘瑪芬」，特意選用檸檬瑪芬作為基底，結合檸檬卡士達、鮮奶油，再搭配超可愛皮卡丘包裝，萌度狂飆，而「伊布瑪芬」是以棕色系食材做搭配，於可可瑪芬擠滿榛果鮮奶油，再撒上可可脆片，口感甜而不膩，尤其搭配伊布包裝，同樣可愛爆表。

▲精靈球瑪芬是選用草莓瑪芬搭配櫻桃鮮奶油。

最後是草莓瑪芬搭配櫻桃鮮奶油的「精靈球瑪芬」，還能吃到紅櫻桃，以上3款新品售價皆為55元，6月25日起於全門市正式開賣，且該系列是台灣限定，鐵粉肯定要衝。

為歡慶新品上市，6月25日起至6月30日限時6天還可享「買5送2」或「買6送3」共2大限定優惠，期間只要挑選7或9個甜甜圈，且內含1款指定商品，其中，2個或3個由Mister Donut招待，限送39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用，7-11門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務則不適用此優惠。

▲COLD STONE推夏季新品「粉戀草莓冰心捲」。（圖／COLD STONE提供）

另，COLD STONE近日也推出夏季最新「粉戀草莓冰心捲」，選用人氣草莓冰淇淋拌入蔓越莓碎粒增添風味，再塞進覆盆莓蛋糕體當中，每一口都能吃到冰心口感搭配酸甜草莓滋味，滿足爆表，即日起於全門市上市，買還送鋼刀1支，每條售價750元，至7月4日前可享嚐鮮價650元，每條現省100元。