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身分證開頭「I、Q」看過來！吃和牛涮享88折「優惠連推1個月」

▲2/29壽星到青花驕用餐，雙人青花宴打2.29折，和牛涮大方祭頂級和牛套餐兩份2.29折。（圖／王品提供）

▲身分證開頭「I、Q」看過來，吃和牛涮套餐88折。

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下的「和牛涮」及「尬鍋」7月相繼進駐嘉義，同時推出限定優惠。身分證開頭是「I、Q」的民眾，全台和牛涮分店吃指定套餐享88折，而姓名有「尬」或同音者，尬鍋招待吃炒雞火鍋系列套餐。

王品集團旗下和牛吃到飽品牌「和牛涮」，依能享用的肉品不同，餐價從400元多到800多元不等，自助吧檯還搭配70多種新鮮蔬菜、漿餃、主食、甜點、飲料及冰淇淋等，嘉義垂楊店7月1日開幕，餐廳地點是鞋子大王舊址。

和牛涮慶祝新店開幕，要與嘉義人同慶，7月1日~7月31日，憑「I、Q」開頭身分證，前往全台門市消費頂級和牛套餐，即享88折優惠。而整個7月在嘉義垂楊店消費並出示Google Map完成評論畫面，每筆帳號可招待海味雙鮮，爽嗑白蝦和干貝。

▲和牛涮自助吧檯可無限取用。（圖／記者黃士原攝）

與和牛涮同步前往嘉義拓點的尬鍋，這是該品牌首次走出北台灣展店，垂楊店7月7日開幕。尬鍋主打濃郁醇厚的台式湯頭火鍋，有金熬剝皮辣椒雞鍋、精選金銀蒜頭雞鍋、辣子爆雞乾溼雙饗鍋、酒香薑煸麻油雞鍋，以及經典石頭火鍋，個人鍋298元起。

▲尬鍋主打濃郁醇厚的台式湯頭火鍋。（圖／記者黃士原攝）

尬鍋嘉義垂楊店也有限定活動，7月7日至7月31日，只要姓名有「尬」字或同音者，到店出示證件，餐廳請吃「炒雞火鍋系列套餐」1客。沒有符合前述優惠資格也有其他好康，7月底前到店消費同系列套餐仍享88折，9月底消費並完成Google Map評論任務，就送台式經典點心炸雲朵1份。

▲馬辣火鍋3品牌推出快閃方案「598個人套餐+歡樂吧放題」。（圖／馬辣集團提供）

另外，馬辣麻辣火鍋、新馬辣、新馬辣Plus+即日起推出全時段適用的快閃方案「598個人套餐+歡樂吧放題」，除了美國SRF極黑和牛霜降、美國SRF極黑和牛雪花等頂級好肉13選1吃到飽，還可以無限享用歡樂吧，包含新鮮野菜、季節鮮菇、手工鍋物配料等上百種食材，以及哈根達斯、莫凡彼冰淇淋無限供應等，每人598元。

關鍵字： 美食雲 和牛涮 王品 美食優惠

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