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夏天限定「6家芒果手搖杯」懶人包！楊枝甘露、芒果冰沙必喝

▲▼麻古茶坊芒果季。（圖／記者蕭筠攝）

▲網羅6家芒果手搖杯一次看。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

夏天就要吃著時芒果！《ETtoday新聞雲》幫整理6家手搖飲推出的夏季限定「芒果系列飲品」，不僅有熱銷百萬杯的超人氣麻古楊枝甘露2.0，還有芒果搭配優格、冷萃咖啡、泰奶的組合，無論想喝清爽系還是濃郁系通通有，把握機會衝喝一波。

▲▼麻古茶坊芒果季。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊芒果季有3款人氣回歸飲品+1款全新飲品。（圖／麻古茶坊提供）

●麻古茶坊
麻古茶坊今年推出4款芒果飲品，包括3款人氣回歸、1款全新選擇，首推熱銷百萬杯的「楊枝甘露2.0」，選用新鮮愛文芒果打成濃郁冰沙，搭配清爽綠茶凍、芒果果粒、葡萄柚果粒及特調椰奶，料多實在，每一口都能喝到豐富口感，再來要搶嚐鮮新品「柳橙芒果果粒」，選用綠茶結合柳橙原汁，再放進滿滿愛文芒果果粒，清爽又消暑。

除外還有「芝芝芒果果粒」，是芒果冰沙搭配綠茶凍、芒果果粒，再淋上一層喜馬拉雅山玫瑰鹽與紐西蘭起司製成的濃厚芝芝，口感鹹甜又濃郁；最後的「芒果果粒波波」同樣選用芒果冰沙作為基底，結合滿滿芒果果粒、綠茶凍及Q彈爽脆波波，咀嚼口感十足。

▲▼鶴茶樓楊枝甘露系列回歸。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓推出楊枝甘露系列飲品。（圖／鶴茶樓提供）

●鶴茶樓
鶴茶樓今年推出楊枝甘露系列飲品，首推回歸的「純港味楊枝甘露」，是選用台灣愛文芒果打成清涼冰沙作為基底，再層層堆疊手工鶴頂紅茶凍、紅肉葡萄柚果粒、芒果果肉及椰奶，每一口就像在吃港式甜品楊枝甘露，每杯售價90元，甜冰固定限大杯。

加碼喝全新「古早味楊枝甘露」，把鶴頂紅茶凍更換成古早味紅茶粉粿，同樣搭配愛文芒果冰沙、葡萄柚果粒、芒果果肉及椰奶，打造港台合併的新甜點飲品，每杯售價90元，甜冰固定限大杯。

▲▼大苑子芒果季。（圖／記者蕭筠攝）

▲大苑子今年芒果季搬出4款人氣芒果飲品。（示意圖／記者蕭筠攝）

●大苑子
大苑子今年推出4款芒果飲品，其中，必喝每年賣超好的「愛文芒果冰沙」，一顆顆現切愛文芒果打成清涼冰沙後，再搭配滿滿芒果果肉，每一口都超滿足，再來要喝清爽系「愛文翡翠」，是茉香綠茶搭配新鮮芒果的組合，一次就能喝到茶香、果香。

除外還有「愛文蜜朵朵」，選用愛文芒果結合Q彈有機銀耳，口感滑順、香氣濃郁，飽足感十足，最後是這杯「愛文鮮果咖啡」則是愛文芒果搭配阿拉比卡冷萃咖啡，微酸微甜的醇厚口感，一次滿足芒果控與咖啡控。

▲▼萬波開賣楊枝甘露、芒果冰沙。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

▲萬波今年有楊枝甘露、芒果冰沙共2款飲品等喝。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

●萬波島嶼紅茶
萬波今年推出2款芒果飲品，必喝人氣回歸「楊枝甘露」，選用枋山愛文芒果打造而成，配料部分加入不可或缺的西米露，搭配柚肉、椰漿增添風味，再放進招牌Q彈小芋圓，滿滿半杯都是料，若不喜歡小芋圓的也可不加，一杯就有飽足感，今年還有清涼「芒果冰沙」等喝，濃郁芒果香讓人忍不住一口接一口。

▲▼Mr.Wish芒果季。（圖／Mr.Wish提供）

▲Mr.Wish芒果季網羅4款芒果飲品。（圖／Mr.Wish提供）

●Mr.Wish
Mr.Wish今年推出4款芒果飲品，首推全新甜點系飲品「芒果雪麻糬」，特意選用愛文芒果厚奶冰沙作為基底，搭配使用濃郁鮮奶製成的綿綿雪麻糬，每一口都能喝到濃濃果香尬奶香，滿足爆表。

加碼喝重磅回歸爆料系「楊枝甘露」，是愛文芒果冰沙搭配葡萄柚肉、西米露、芒果果肉、椰奶的組合，除外還有經典款「愛文芒果冰沙」、「芒果厚奶」，滿滿芒果香罪惡爆表。

▲▼發發The Far Far Farm5月推出全新2款芒果飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲發發今年推出全新2款芒果飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

●發發The Far Far Farm
發發The Far Far Farm今年推出2款全新芒果飲品，首推「發發泰芒優格」，選用清爽優格結合濃郁泰奶，再放進芒果果丁、Q彈班蘭粉條，咀嚼口感滿分，每杯售價95元，另一杯「芒芒泰奶烏龍」則是萱香清烏龍搭配香甜芒果及泰奶的組合，同樣也吸得到芒果果丁、班蘭粉條，清爽又好喝，每杯售價85元。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 楊枝甘露

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