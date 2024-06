夏天限定「6家芒果手搖杯」懶人包！楊枝甘露、芒果冰沙必喝

▲網羅6家芒果手搖杯一次看。(圖/記者蕭筠攝)

記者蕭筠/台北報導

夏天就要吃著時芒果!《ETtoday新聞雲》幫整理6家手搖飲推出的夏季限定「芒果系列飲品」,不僅有熱銷百萬杯的超人氣麻古楊枝甘露2.0,還有芒果搭配優格、冷萃咖啡、泰奶的組合,無論想喝清爽系還是濃郁系通通有,把握機會衝喝一波。

▲麻古茶坊芒果季有3款人氣回歸飲品+1款全新飲品。(圖/麻古茶坊提供)

●麻古茶坊

麻古茶坊今年推出4款芒果飲品,包括3款人氣回歸、1款全新選擇,首推熱銷百萬杯的「楊枝甘露2.0」,選用新鮮愛文芒果打成濃郁冰沙,搭配清爽綠茶凍、芒果果粒、葡萄柚果粒及特調椰奶,料多實在,每一口都能喝到豐富口感,再來要搶嚐鮮新品「柳橙芒果果粒」,選用綠茶結合柳橙原汁,再放進滿滿愛文芒果果粒,清爽又消暑。

除外還有「芝芝芒果果粒」,是芒果冰沙搭配綠茶凍、芒果果粒,再淋上一層喜馬拉雅山玫瑰鹽與紐西蘭起司製成的濃厚芝芝,口感鹹甜又濃郁;最後的「芒果果粒波波」同樣選用芒果冰沙作為基底,結合滿滿芒果果粒、綠茶凍及Q彈爽脆波波,咀嚼口感十足。

▲鶴茶樓推出楊枝甘露系列飲品。(圖/鶴茶樓提供)

●鶴茶樓

鶴茶樓今年推出楊枝甘露系列飲品,首推回歸的「純港味楊枝甘露」,是選用台灣愛文芒果打成清涼冰沙作為基底,再層層堆疊手工鶴頂紅茶凍、紅肉葡萄柚果粒、芒果果肉及椰奶,每一口就像在吃港式甜品楊枝甘露,每杯售價90元,甜冰固定限大杯。

加碼喝全新「古早味楊枝甘露」,把鶴頂紅茶凍更換成古早味紅茶粉粿,同樣搭配愛文芒果冰沙、葡萄柚果粒、芒果果肉及椰奶,打造港台合併的新甜點飲品,每杯售價90元,甜冰固定限大杯。

▲大苑子今年芒果季搬出4款人氣芒果飲品。(示意圖/記者蕭筠攝)

●大苑子

大苑子今年推出4款芒果飲品,其中,必喝每年賣超好的「愛文芒果冰沙」,一顆顆現切愛文芒果打成清涼冰沙後,再搭配滿滿芒果果肉,每一口都超滿足,再來要喝清爽系「愛文翡翠」,是茉香綠茶搭配新鮮芒果的組合,一次就能喝到茶香、果香。

除外還有「愛文蜜朵朵」,選用愛文芒果結合Q彈有機銀耳,口感滑順、香氣濃郁,飽足感十足,最後是這杯「愛文鮮果咖啡」則是愛文芒果搭配阿拉比卡冷萃咖啡,微酸微甜的醇厚口感,一次滿足芒果控與咖啡控。

▲萬波今年有楊枝甘露、芒果冰沙共2款飲品等喝。(圖/萬波島嶼紅茶提供)

●萬波島嶼紅茶

萬波今年推出2款芒果飲品,必喝人氣回歸「楊枝甘露」,選用枋山愛文芒果打造而成,配料部分加入不可或缺的西米露,搭配柚肉、椰漿增添風味,再放進招牌Q彈小芋圓,滿滿半杯都是料,若不喜歡小芋圓的也可不加,一杯就有飽足感,今年還有清涼「芒果冰沙」等喝,濃郁芒果香讓人忍不住一口接一口。

▲Mr.Wish芒果季網羅4款芒果飲品。(圖/Mr.Wish提供)

●Mr.Wish

Mr.Wish今年推出4款芒果飲品,首推全新甜點系飲品「芒果雪麻糬」,特意選用愛文芒果厚奶冰沙作為基底,搭配使用濃郁鮮奶製成的綿綿雪麻糬,每一口都能喝到濃濃果香尬奶香,滿足爆表。

加碼喝重磅回歸爆料系「楊枝甘露」,是愛文芒果冰沙搭配葡萄柚肉、西米露、芒果果肉、椰奶的組合,除外還有經典款「愛文芒果冰沙」、「芒果厚奶」,滿滿芒果香罪惡爆表。

▲發發今年推出全新2款芒果飲品。(圖/發發The Far Far Farm提供)

●發發The Far Far Farm

發發The Far Far Farm今年推出2款全新芒果飲品,首推「發發泰芒優格」,選用清爽優格結合濃郁泰奶,再放進芒果果丁、Q彈班蘭粉條,咀嚼口感滿分,每杯售價95元,另一杯「芒芒泰奶烏龍」則是萱香清烏龍搭配香甜芒果及泰奶的組合,同樣也吸得到芒果果丁、班蘭粉條,清爽又好喝,每杯售價85元。