1人最低免500元！桃園燈會「4飯店優惠」贈小提燈、延遲退房

▲福容桃園機場捷運A8店福容套房。（圖／福容大飯店提供）

記者彭懷玉／綜合報導

2025台灣燈會在桃園，2月12日至23日將於桃園機場捷運的A18與A19站周邊展開。福容大飯店與福容徠旅四家合推燈會住房優惠，凡入住台灣燈會住房專案，每房贈兩只「蹓蹓蛇」小提燈及「桃園好棧台灣燈會限量小禮袋」，一家大小四人同行，換算下來一人最低免500元。

▲入住福容台灣燈會住房專案，即可獲得兩只「蹓蹓蛇」小提燈。（圖／交通部觀光署行政資訊網提供）

福容桃園、福容桃園機捷A8、福容徠旅林口、福容徠旅中壢四館於館內打造台灣燈會打卡牆，活動期間拍照打卡即贈「台灣燈會DIY章印環保袋」。此外，凡福容會員單筆消費滿2,000元，即可參加抽獎，最大獎包括桃園機場捷運A8店-福容套房住宿券（價值36,080元）、福容桃園店-福容套房住宿券（價值31,680元）、福容徠旅中壢店/林口店享旅套房住宿券、福容桃園-一鴨五吃兌換券以及福容桃園機捷A8店-自助餐餐券等多項好禮。

▲福容徠旅林口及福容徠旅中壢，於2/11至2/23兩大兩小入住集旅四人房不含早餐3,999元。（圖／福容大飯店提供）

位於桃園區藝文特區的福容桃園，燈會期間推出住房專案，精緻客房每晚3,999元起，入住期間可享頂樓露天風呂。為了方便房客賞燈，也貼心提供往返燈會會場的中巴接駁服務，還能逛逛去年甫開幕的桃知道商場及威秀影城。

而座落在桃園機場捷運線上的福容桃園機捷A8，燈會住房專案為每晚4,299元起，入住不但可體驗碳酸氫鈉泉泡湯外，再加碼贈福容A8專屬100元面額悠遊卡乙張，隔天還可延遲退房至12點。

親子出遊方面，則推薦福容徠旅林口或福容徠旅中壢，燈會期間2月11日至23日推出兩大兩小入住方案，兩大兩小入住集旅四人房不含早餐3,999元，換算下來一人最低免500元，加贈福容A8專屬100元面額悠遊卡乙張，並加碼延遲退房至下午1點。

▲▼天成逸旅-朋趣豪華露營過年祭出抽獎活動。（圖／天成逸旅提供）



另外，位於桃園龍潭的天成逸旅-朋趣豪華露營，於1月28日至2月2日（除夕至初五）推出「天成文旅歡喜慶春節紅包抽抽樂」活動，只需200元即可參加抽獎，有機會獲得價值19,000元+10%的栗比號平旺假日雙人一泊四食體驗券，還有多款文創商品等獎項，新年住房也能順便試試手氣。