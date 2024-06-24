晚鳥撿便宜！暑假遛小孩之旅看過來

文／七逗旅遊網、圖／喜鴻假期

暑假是出國旅遊旺季，若自己安排行程總是擔心機票難搶、不想搭紅眼班機、飯店又碰上加價貴森森，機票食宿交通加起來，一家人出國花費十幾萬跑不掉。

想要輕鬆安撫全家想出國的心、出門不用擔心走到鐵腿或功課沒做足，可以找找暑假晚鳥行程，說走就走出遊很輕鬆！

▲日本沖繩美麗海水族館是超人氣親子旅遊景點。（圖／喜鴻假期）

沖繩為暑假熱門目的地，有動物園、大型廣場以及遊樂設施的兒童王國，還有沖繩美麗海水族館觀賞各種海洋生物和玉泉洞鐘乳石豐富自然景觀。

▲韓國濟州四面環海，海鮮多樣且新鮮。（圖／喜鴻假期）

濟洲島以美麗的山海自然風光聞名，獨特景點城山日出峰、韓劇&IG打卡熱點美照拍個夠，還能品嚐新鮮的海鮮和濟州特色黑豬肉美食。

▲到泰國可以體驗獨特的水上市場氛圍。（圖／喜鴻假期）

前進曼谷，品嘗泰國街頭夜市小吃和道地特色泰式按摩，體驗獨特的水上購物和美食，加碼全程五星酒店&度假莊園讓全家人爽爽度假。

▲澳洲昆士蘭庫倫賓野生動物園可以近距離觀賞無尾熊。（圖／喜鴻假期）

探索南半球澳洲也是好選擇，黃金海岸、雪梨和布里斯本的暑假親子之旅寓教於樂。壯麗海灘如衝浪者天堂黃金海岸布洛德沙灘，適合全家放鬆踏浪和享受刺激水上活動。自然景點庫倫賓野生動物團探險與大嘴鳥鵜鶘餵食表演，讓孩子們親近動物。藍山國家公園的礦坑纜車、健行步道、空中觀景纜車，享受家庭共度的美好時光！

▲澳門五星新濠影滙酒店是暑期親子之旅熱門選項。（圖／喜鴻假期）

澳門的旅程首推新濠影滙的奢華家庭度假之旅！巨星般的頂級住宿，豪華套房寬敞舒適、專屬兒童遊戲俱樂部、從自助餐到米其林星級餐廳多樣化的美食選擇、所有人都能玩得盡興的新濠影滙水上雙樂園，擁有多種水上設施和滑道，全長250公尺的星空激流和橫跨室內及戶外的天際星空池，讓孩子們盡情玩水。於世界上最高的8字型摩天輪上俯瞰繁華，或選擇於《福布斯》五星「漣」水療來一趟煥然身心之旅。

推薦行程：

促銷優惠最高每人省$2,900！

1.【饗樂黃金雪梨９日】藍山、歌劇院、庫倫賓生態園區、噴射快艇、五星飯店、龍蝦餐 https://bit.ly/45g2D7j

2.【親子沖繩４日】美麗海水族館、鐘乳石玉泉洞、超人氣溜滑梯、兒童王國、恐龍探險之旅 https://bit.ly/3Ki5in1

3.【蔚藍濟州５天】海水汗蒸幕、史努比庭園、羊駝牧場、網美海景咖啡廳、海鮮鍋全程四星 https://bit.ly/3ViOaUL

4.【風情泰國５日】全程五星酒店、秘境海景午茶、爽泰度假莊園、全明星號遊暹羅灣 https://bit.ly/44YJer3

5.【澳門自由行3日】新濠影滙酒店-贈水上樂園單日門票 https://bit.ly/4bRE6r2

更多訊息：

喜鴻假期官網：https://bit.ly/4bx1DO5

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