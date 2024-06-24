快點抬頭看！極光在跳舞～見證幸福極光之旅

文／七逗旅遊網、圖／喜鴻假期

有人說：「看見極光就會幸福一輩子！」

極光出現時，藍綠光芒交織成時空結界，宛如天際流動的精靈般，是許多人此生想看到的奇景。一生一次追尋極光的旅程，在雪白世界中，同時享受日出、日落以及滿天星空美景！一起出發追光，把這份幸福分享給重要的朋友、家人、戀人。

▲與另一半一起追尋極光的旅程特別浪漫。（圖／喜鴻假期）

每年9月到隔年3月在北歐、加拿大等高緯度地區都有機會看到極光。來到高緯度地區，征服北極圈有很多玩法，像是夜宿極光小屋、各種新奇的雪地活動等，每種都是新奇的體驗。

▲在海濱玻璃屋裡，躺著就能零死角看極光。（圖／喜鴻假期）

如果想要一次玩夠北歐，那不如就來一趟北歐三國之旅！一次暢遊芬蘭、瑞典、挪威，體驗木材香氣十足的煙燻芬蘭浴放鬆身心、入住絕美海濱玻璃屋、前往位於北極分界線上的聖誕老人村，跟著聖誕老人坐上馴鹿雪橇，來一段浪漫的雪地旅程，或者前往挪威邊境小鎮來趟帝王蟹之旅，完美體驗北歐的生活氛圍！

▲冰島藍湖溫泉乳藍色的水池，像是天空藍倒入牛奶裡，色彩相當夢幻。（圖／喜鴻假期）

如果是戶外活動的愛好者，那當然就是要來趟深度冰島之旅！冰島獨特風光吸引眾多世界各國旅人，在冰島可以體驗優游在藍湖溫泉乳藍色的水池中、體驗騎乘溫馴的冰島馬在郊外自在行走，穿好裝備進行一場冰洞冒險，或是前往冰島必去的金環之旅，一次可遊歷三個鬼斧神工的地景！

▲黃刀鎮內的印地安帳篷內有舒適的座位和溫暖的火爐，陪著旅客等待極光。（圖／喜鴻假期）

NASA認證全球最適合賞極光的地方，就在加拿大西北部的黃刀鎮！每年約有兩百多個夜晚可見極光，平均只要停留3個晚上，看到極光的機率就高達98%！

▲狗拉雪橇（DogSledding）原本是愛斯基摩人的交通工具。（圖／喜鴻假期）

除了賞極光，冬季期間還有多樣化的雪中活動，乘坐狗拉雪橇、雪地健行、雪橇體驗等。來到加拿大，不要錯過造訪溫哥華、西雅圖市區，還要到維多利亞玩一整天。

你的人生旅途清單是什麼呢？想要躺在玻璃屋看幸福極光、玩豐富的雪中活動，一定要到北歐或加拿大走一趟！

推薦行程：

早鳥優惠最高第二人折8,000元！

1.【夢幻追光加拿大黃刀鎮１０日】極光三晚、狗拉雪橇、維多利亞、渡輪、西雅圖、星巴克 https://bit.ly/4btFX5A

2.【歐洲經典．冰島極光１０日】黃金瀑布、藍湖溫泉、冰洞健行、間歇泉、巴黎市區觀光 https://bit.ly/3UZmnqJ

3.【夢幻尋光北歐三國１０日】極光屋、破冰船、狩獵帝王蟹、狗拉雪橇、雪上摩托車 https://bit.ly/3z28TU8

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