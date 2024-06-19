開幕送唐揚雞！京都人氣飯糰店6／20插旗台北　售價55至155元

▲日本京都四条人氣名店「京都御握丸ONIMARU」首度登台，上圖為「炙燒鰻魚佐生七味山椒」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

飯糰控看過來！日本京都人氣名店「京都御握丸ONIMARU」進軍台灣，位於台北中山區的海外首店明天正式開幕，當日購買任一口味的飯丸並搭配京都豬肉蔬菜味噌湯，即贈送秘製唐揚雞一份，限量100份，送完為止。

京都御握丸在日本已有11家分店，位於京都四条的河原町總店更是排隊名店，單店單月可賣出超過7萬5千顆飯丸。店家堅持使用日本廣島的優質米「越寶玉」、沖繩的海鹽、百年歷史的「小淺雅瑪珂」海苔，海外首店明天正式插旗台北中山區，位於長春國賓影城的一樓，同樣使用日本直送的米、海鹽、海苔。

▲京都御握丸海外首店明天正式插旗台北中山區，位於長春國賓影城的一樓。（圖／記者黃士原攝）

▲台灣京都御握丸使用日本直送的米、海鹽、海苔。（圖／記者黃士原攝）

京都御握丸表示，飯丸每日新鮮現做，提供超過20多種口味，種類可分為烤御握丸、經典三角飯丸以及什錦飯丸（無海苔）3大類。烤御握丸以「披薩」為設計概念，米飯在烤製過程中，表面會產生一層薄薄的焦香，而餡料則是最後鋪在飯丸上，不會因為擠壓而影響口感。經典口味就屬「海老炸蝦天婦羅（95元）」、「炙燒豬肉玉子燒（95元）」、「炙燒紫蘇味噌鯖魚（95元）」，以及每日限量提供的「炙燒鰻魚佐生七味山椒（155元）」。

▲「海老炸蝦天婦羅」飯丸。（圖／記者黃士原攝）

▲「炙燒豬肉玉子燒」飯丸。（圖／記者黃士原攝）

經典三角飯丸及什錦飯丸（無海苔）都是現場師傅親手手工「握」製，確保每一顆飯丸的紮實份量與口感，「特製味噌肉醬（65元）」、「柚子山椒小魚（55元）」是人氣較高口味。

▲「鮭魚玉子燒」飯丸。（圖／記者黃士原攝）

慶祝京都御握丸新開幕，明天購買任一口味飯丸搭配京都豬肉蔬菜味噌湯，即贈送秘製唐揚雞一份，限量100份，送完為止。並與日本同步啟動京都御握丸「飯丸馬拉松」常態集點活動，只要取下每一枚貼在御握丸上的貼紙，收集後貼在飯丸馬拉松集點卡上（可於門市免費索取），集滿10點即贈送「京都豬肉蔬菜味噌湯」，集滿20點即贈送任一口味「御握丸」。