史上最難搶！陳耀訓中秋蛋黃酥7／2開放預購

▲陳耀訓蛋黃酥每次開賣都秒殺。（圖／徐力剛Eric Hsu提供）

記者黃士原／台北報導

被稱為「史上最難搶」的陳耀訓蛋黃酥，今日公布中秋檔期預購日為7月2日中午12：30，提貨時間為7月17日至9月17日。

擁有高人氣的陳耀訓・麵包埠蛋黃酥，為了讓每個人公平的來搶購，2021年起比照天王、天后專賣演唱會門票銷售辦法，利用「拓元售票系統」販售，但每年開賣總是秒殺，比五月天演唱會門票還難搶，有著「史上最難搶的蛋黃酥」稱號。

▲陳耀訓蛋黃酥的價格每盒980元，每人限購5盒。（圖／翻攝自Facebook／陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY）

過完端午節之後，意味著中秋節的腳步也不遠，陳耀訓・麵包埠今日宣布一年兩度的紅土蛋黃酥即將啟動，同時也公布7月2日中午12:30開放預購，提貨時間為7月17日至9月17日，每盒售價980元。

陳耀訓提醒，每人限購5盒，無宅配，需到店取貨，一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂。蛋黃酥因屬「散裝」食品，取貨後請勿轉售，也不提供退貨服務。「鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛」。