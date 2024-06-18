台北大巨蛋4家餐廳6／25新加入營運　漢堡排嘉要等到8月才開幕

▲「漢堡排嘉」2號店進駐台北大巨蛋，預計8月才開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

由遠東SOGO團隊經營的大巨蛋商場「遠東Garden City」，其中潮美食公園中的9家餐廳搶先在5月30日營運，另外4家下周二（6/25）開始加入營運，至於日本東京人氣店「漢堡排嘉」2號店則要等到8月才會跟大家見面。

首波進駐大巨蛋潮美食公園的14家餐廳，5月底先開幕的9家餐廳，分別是西式餐廳「TOK盡興食光」、台式風格的「週末炸雞漢堡俱樂部」、蔬食料理「PRESERVE」、鑄火料理餐酒「螢火部落」、早午餐酒吧「Lit Lit」、航空主題燒肉餐廳「STAR HUTONG星胡同」、日式拉麵「一風堂」、韓式餐酒館「紫木槿」，以及「掌門精釀啤酒餐廳」。

▲SPORTS NATION的海鮮拼盤。（圖／遠東SOGO提供）

而即將在6月25日接力加入營運的4家餐廳，分別是日本和洋食「武蔵野森珈琲Diner」、美式運動餐廳「SPORTS NATION」、港式料理餐酒「大巨星港式飲茶餐酒館」、台式鍋物料理「湊湊火鍋．茶憩」。其中，SPORTS NATION有全視線觀賽螢幕與數位互動，將球場連結到酒場，同時也提供各式爆汁系美式料理、低碳水餐點、百萬智慧自助取酒牆。

▲「漢堡排嘉」特選牛舌排定食（650元）。（圖／記者黃士原攝）

至於日本東京人氣店「漢堡排嘉」2號店，則要等到8月才會跟大家見面，漢堡排控要再等等。餐廳提供有國產牛漢堡排（450元）、牛舌漢堡排（520元）、特選牛舌排（650元）、WAGYU和牛漢堡排（560元）4款定食餐，除了漢堡排外，還附上白飯、湯品、生雞蛋與小菜。另國產牛漢堡排、牛舌漢堡排都可加點，每顆分別是100元、150元。

▲肉的長谷川林口三井店限定醬汁「秘傳煙燻燒烤醬」。（圖／肉的長谷川提供）

另外，5月底才開出2號店的「肉的長谷川」，宣布3號店6月19日進駐林口三井Outlet美食街，6月21日前，日本和牛漢堡排套餐特價499元（原價699元），而且重量免費升級到270克。

肉的長谷川主打每日新鮮現做漢堡排，招牌餐點是100%純牛肉漢堡排，選用日本九州黑毛和牛，日本師傅來台親自傳授拍打秘訣，讓牛絞肉緊密結合，鐵板炙烤後肉汁飽滿。