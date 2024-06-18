1人1250元起住凱撒7飯店！身分證中「5、凱、旋」享免費續住

▲台北凱撒大飯店精緻客房。（圖／凱撒飯店連鎖提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

迎接暑假旺季，凱撒飯店連鎖今（18日）驚喜推出住房專案，旗下台北凱撒、板橋凱撒、墾丁凱撒、台北凱達、內湖凱旋、台北趣淘漫旅及台南趣淘漫旅7間飯店都加入，其中，最低2,500元起就能入住台北凱達大飯店，再享加購平日高鐵車票7折起優惠。

▲台北趣淘漫旅探索客房。



凱撒飯店連鎖聯手台灣高鐵推出「搭高鐵．住凱撒」優惠，即日起於9月30日，凡預訂全台凱撒飯店旗下7間飯店客房，即可享加購平日高鐵車票7折起，並依不同館別享有額外超值服務，包含全家便利商店100元禮物卡、啤酒頭風味精釀啤酒組、油潑辣醬乾麵伴手禮、身分證對對碰享免費續住第2晚、冒險戶外運動體驗行程或行政酒廊禮遇等優惠。

▲板橋凱撒32樓高空戶外泳池。

業者指出，台北凱撒大飯店每晚2,999元起入住精緻客房，加贈冰淇淋兌換券，連住兩晚以上再加贈全家便利商店100元禮物卡，出示高鐵TGo會員或高鐵票根享Checkers平日自助晚餐75折、周六日8折。板橋凱撒飯店每晚4,299元起入住豪華客房，贈送聯名精釀啤酒禮盒組，以及27樓行政酒廊禮遇使用權。

▲與萬華火車站共構的台北凱達飯店是當中最平價的，每晚2,500元起即可入住精緻客房，換算下來一人1,250元起。



與萬華火車站共構的台北凱達飯店是當中最平價的，每晚2,500元起即可入住精緻客房，出示TGo會員贈漢方養身沐浴包，同日預訂兩間客房或連住兩晚則再加贈凱達手腕帶。鄰近內湖科學園區的內湖凱旋酒店，入住精緻雙人房每晚2,999元起，同時歡慶五周年、凡是入住者身分證內有「5、凱、旋」，中1字享品牌矽膠杯、中2字享免費早餐1客、3字全中可免費續住第2晚。

▲鄰近內湖科學園區的內湖凱旋酒店，入住精緻雙人房每晚2,999元起。



而台北趣淘漫旅推出三天兩夜專案內容，每房6,199元起享聯名精釀啤酒、油潑辣子辣椒醬及手感乾麵火辣趣味伴手禮；台南趣淘漫旅則是每晚2,500元起入住豪華景觀客房，可享園內6大項冒險活動。

▲福容二館與台北市立動物園合推二天一夜「福容無尾熊夏令營」。（圖／福容大飯店提供）



另外，福容大飯店與台北市立動物園攜手合作無尾熊保育及教育推廣活動，7月6日、14日與8月18日共同推出三梯次、二天一夜「福容無尾熊夏令營」，親子可以一同搭乘動物園遊園列車，拜訪無尾熊的家，揭開神祕的尤加利森林，一起準備無尾熊的食物。

由無尾熊館館長王建博親自主持小小無尾熊保育員訓練課程，指導大小朋友正確擁抱無尾熊，接著進一步訓練小小保育員如何替無尾熊做身體健康檢查，還能近距離和無尾熊見面，藉此提高社會大眾對自然生態、野生動物保育觀念的重視，活動將於明（19日）起開放報名，有興趣民眾可洽福容台北二館。