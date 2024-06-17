高雄必比登熄燈後改名重新出發　招牌元蹄、滑蛋蝦仁又吃得到

▲前身為必比登餐廳雲來坊的永筵小館開始試營運了。（圖／捲捲＆土豆拿鐵提供）

記者黃士原／台北報導

連2年入選米其林必比登推介的「雲來坊家鄉小館」3月底熄燈，不過近日傳出第二代重新出發，將餐廳命名為「永筵小館」，已於6月12日開始試營運。

已熄燈的雲來坊家鄉小館，原位於高雄中山二路與苓雅二路交叉口，已有20多年歷史，主要提供家常菜餚，招牌菜蝦仁滑蛋採用新鮮蝦仁與香濃雞蛋製作，筊白筍牛肉清甜爽脆，老闆娘也會依照人數與菜色提供建議。

▲冰糖元蹄。（圖／捲捲＆土豆拿鐵提供）

▲滑蛋蝦仁。（圖／捲捲＆土豆拿鐵提供）

雲來坊原本3月底熄燈，不過近期則傳出第二代重新出發，將餐廳命名為「永筵小館」，地點位於前金區成功一路，空間比以往更加寬敞舒適，已於6月12日開始試營運。

永筵小館的菜色與過去雲來坊相似，一樣是提供家常菜色，之前的招牌冰糖元蹄、滑蛋蝦仁也還保留在菜單上，老闆娘也一樣會依照人數與菜色提供建議。

▲台南50年老店「卓家汕頭魚麵」重新開賣。（圖／取自卓家汕頭魚麵臉書）

另外，台南必吃美食「卓家汕頭魚麵」在2020年底無預警熄燈，當時讓許多老饕錯愕。不過店家日前宣布重新開賣，網友紛紛表示「太好了」、「好感動」、「排隊也要吃」。

原本卓家汕頭魚麵是用狗母魚打成漿之後，再製成麵條狀，而且製作過程並沒有添加麵粉，吃起來口感有點Q彈，同時散發出淡淡的魚香，不過現在很少在捕撈這種魚，這也是3年半前停業的原因。近期店家重新開賣，魚麵則是使用供貨比較穩定的旗魚加虱目魚來製作。