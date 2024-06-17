珍煮丹新聯名「狗狗手搖杯」超Q！　還有全新西瓜系列飲品等喝

▲珍煮丹最新聯名狗狗杯超Q。（圖／珍煮丹提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

狗狗杯超可愛！人氣手搖飲品牌「珍煮丹」宣布攜手日本藝術家「matsui」打造全新聯名手搖杯身，可愛的狗狗戴著墨鏡、托腮模樣再搭配吸睛色系杯身療癒爆表，加碼喝全新登場的西瓜系列飲品，6月19日起正式上市。

珍煮丹全新聯名杯來了，特意找來日本藝術家「matsui」合作，讓Q萌狗白犬躍上手搖杯身上，可愛程度爆表，不僅有狗狗流口水、戴墨鏡的模樣，還有托腮趴著的動作，通通超療癒，杯身也換上繽紛藍、黃等色系，再結合狗狗萌樣，拿到肯定要先打卡再說，6月19日起只要購買大、中杯飲品即可擁有。

▲▼加碼喝全新西瓜系列飲品。

同步推出全新西瓜系列飲品，首推「西瓜烏龍」，選用紅肉西瓜汁結合烏龍茶湯，每一口都能喝到清爽果香及淡淡茶香，另一款「西瓜椰奶小芋圓」則是椰奶結合西瓜汁，再放進Q彈小芋圓增添咀嚼口感，6月19日起於全門市開喝。

為歡慶新品上市，6月19日起凡於門市購買任2杯大杯杯飲品即送擁抱why not?杯提，一手提起輕鬆帶著走，各店數量有限、送完為止。

▲迷客夏近日換上2024夏季菜單。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，迷客夏近日則換上全新菜單並推出3大系列共15支新品，其中，升級再回歸的超人氣「KUMO雲奶霜」使用紐西蘭放牧乳源鮮奶油結合綠光鮮奶、蕎麥茶製成，打造罪惡鹹甜滋味，最後更撒上烤蕎麥脆粒增添咀嚼口感，讓人忍不住一口接一口。

這次還提供9款茶底任搭，包括7款基底茶有伯爵、大正、娜杯紅茶、綠茶、烏龍、青茶、麥茶，以及2款手做特調蜜桃茉莉及蜂蜜青梅。

▲KUMO雲奶霜升級回歸。

加碼喝無咖啡因的「輕纖蕎麥茶」、「輕纖蕎麥拿鐵」，2款茶都有滿滿蕎麥香，大人、小孩都適合；還有4款款酸甜系飲品，首推「熟釀青梅綠」，綠茶與酸甜青梅的組合清爽又消暑，其次是無咖啡因的「熟釀青梅檸」，青梅結合檸檬，酸甜鹹感一次滿足。

還有「蜜桃烏龍」、「蜜桃茉莉」等喝，蜜桃分別結合高峰烏龍茶、茉莉原淬綠茶，茶果香氣十足，即日起於全門市開賣。