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放了整顆抹茶奶酪布丁！辻利茶舗最新「3款甜品」1門市限定吃

記者蕭筠／台北報導

一次滿足抹茶控、芒果控！為迎接炎炎夏日，日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」最新3款甜品來了，選用愛文芒果搭配經典抹茶打造「盛夏抹芒祭」，且每一款通通能吃到全新Q彈抹茶奶酪布丁，6月20日起於1門市陸續上市，以上甜品限內用。

▲▼辻利茶舗推出全新抹芒冰沙漂浮、抹芒奶酪布丁百匯、抹芒奶酪布丁刨冰。（圖／記者蕭筠攝）

▲辻利茶舗打造最新3款抹茶尬芒果的限定甜品。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼辻利茶舗推出全新抹芒冰沙漂浮、抹芒奶酪布丁百匯、抹芒奶酪布丁刨冰。（圖／記者蕭筠攝）

▲抹芒冰沙漂浮的冰沙有3口味任選。

辻利茶舗「盛夏抹芒祭」登場，選用愛文芒果結合抹茶冰品，再搭配全新手作Q彈抹茶奶酪布丁製成，首推「抹芒冰沙漂浮」，底層的冰涼冰沙層層堆疊招牌抹茶霜淇淋、香甜芒果雪酪、抹茶奶酪布丁，最後再放上愛文芒果丁增添口感，每一口都超滿足，且冰沙還開放辻利抹茶、宇治焙茶及大分柚子蜜等3口味任選，售價235元，6月20日起開賣。

▲▼辻利茶舗推出全新抹芒冰沙漂浮、抹芒奶酪布丁百匯、抹芒奶酪布丁刨冰。（圖／記者蕭筠攝）

▲抹芒奶酪布丁百匯用料超豐富。

▲▼辻利茶舗推出全新抹芒冰沙漂浮、抹芒奶酪布丁百匯、抹芒奶酪布丁刨冰。（圖／記者蕭筠攝）

▲抹芒奶酪布丁刨冰裡頭包裹著芒果醬、芒果丁。

第2波預計於7月11日上市，必吃「抹芒奶酪布丁百匯」，最下面是水信玄餅，接著淋上抹茶醬，再堆疊芒果雪酪、芒果奶蓋、抹茶霜淇淋、酥脆餅乾，最後放上整顆軟嫩抹茶奶酪布丁，配料超澎湃。

還有「抹芒奶酪布丁刨冰」選用清涼的抹茶刨冰包裹芒果醬、愛文芒果丁，頂端再搭配芒果奶蓋及抹茶奶酪布丁，最後灑滿抹茶粉點綴。以上2款甜品售價皆為265元。提醒以上甜品僅在遠百信義A13店內用限定販售。

▲▼beard papa’s6月找來即溶品牌「Dripo」推出「牧場牛乳系列泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲beard papa’s在6月找來即溶品牌「Dripo」推出「牧場牛乳系列泡芙」。（圖／beard papa’s提供，下同）

另外，甜點控也不能放過「beard papa’s X Dripo」聯手推出的「牧場牛乳系列泡芙」，其中「紅茶牛乳泡芙」把加了北海道四葉乳粉的Dripo紅茶牛乳拌入卡士達當中，製成帶有醇厚茶香、濃郁乳香的紅茶牛乳卡士達內餡，香氣十足，另一款「珈琲牛乳泡芙」則是把Dripo珈琲牛乳結合卡士達製成珈琲牛乳卡士達內餡，完美復刻日本珈琲牛乳風味。

▲▼beard papa’s6月找來即溶品牌「Dripo」推出「牧場牛乳系列泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲「法式甜圈」派皮回歸。

這個月還有強勢回歸的限定派皮「法式甜圈」，起源於環法單車比賽的甜甜圈造型泡芙，是款帶有鬆餅微酥鬆軟口感的派皮選擇。2款聯名泡芙餡除了可以搭配經典日式餅皮外，還有黑日式、菠蘿、mini及法式甜圈等選擇，每顆售價75元起，即日起至6月30日於全門市開賣或售完為止，提醒珈琲牛乳泡芙限於16家指定門市販售。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 辻利茶舗 beard papa’s

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