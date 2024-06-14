ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

潮境公園山崩「店家喊苦」！市府力推振興：消費滿300元抽機票

▲潮境公園擁有得天獨厚的無敵海景,消費滿額即送活動摸彩劵,潮境海灣是無動力水上活動熱門水域,台琉盃帆船賽。（圖／基隆市產發處提供）

▲潮境公園擁有得天獨厚的無敵海景，卻因日前土石流崩塌，導致乏人問津，鄰近店家生意深受波及。（圖／基隆市產發處提供）

記者彭懷玉／台北報導

台2線基隆北寧路潮境公園路段6月3日發生土石崩落，該路段已於6月10日提早搶通。為迎接開通後第一個周末，基隆市府今（14日）起祭出夏日潮境觀光大禮包方案，至7月31日前，民眾到潮境公園周邊特約商家消費滿300元，即可參加抽獎，最大獎是iPhone15、義大利羅馬機票，還有限量紀念好禮可兌換。

▲潮境公園擁有得天獨厚的無敵海景,消費滿額即送活動摸彩劵,潮境海灣是無動力水上活動熱門水域,台琉盃帆船賽。（圖／基隆市產發處提供）

▲消費滿300元即送活動摸彩券。（圖／基隆市產發處提供）

北寧路潮境公園大橋入口處土石崩落，事發逾一周，周邊店家經濟遭受衝擊，反映掉一半以上業績，因應暑假將至，基隆市政府、海科館及潮境在地商家合推振興方案，凡於6月14日起至7月31日期間，至潮境公園特約商家消費滿300元，即可參加抽獎，單筆消費最多可領3張摸彩券，獎品總價值超過30萬元，有機會抽到iPhone15手機、義大利羅馬及日本北海道來回機票各1張，以及其他優質家電、基隆特色伴手禮等。

另外，於潮境特約商家消費滿300元，即可憑於特約商家消費發票，自7月15日起至市府指定地點，兌換「Keelung紀念購物袋」及「振興潮境紀念杯」好禮二選一，數量各1000組，數量有限，換完為止。

▲潮境公園擁有得天獨厚的無敵海景,消費滿額即送活動摸彩劵,潮境海灣是無動力水上活動熱門水域,台琉盃帆船賽。（圖／基隆市產發處提供）

▲▼潮境海灣是無動力水上活動熱門水域；台琉盃帆船賽。（圖／基隆市產發處提供）

▲潮境公園擁有得天獨厚的無敵海景,消費滿額即送活動摸彩劵,潮境海灣是無動力水上活動熱門水域,台琉盃帆船賽。（圖／基隆市產發處提供）

同時，2024台琉盃帆船賽將在6月23日潮境公園進行基隆嶼繞島賽的啟航，可來潮境公園近距離欣賞帆船的力與美。另外，基隆潮境海灣節-海人新手村活動也開放報名中，有SUP立槳、獨木舟、遙控帆船及帆船等無動力水上活動，讓民眾深度體驗海洋魅力。

關鍵字： 基隆旅遊 潮境公園 土石崩落 潮境公園振興

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

曾之喬「下廚穿搭」超火辣！　洗手一彎腰..邪惡視角「魔鬼身材」全都露

推薦閱讀

詹記西門大世界公告3項服務尚未開放

詹記西門大世界公告3項服務尚未開放

KUMO雲奶霜回來了！迷客夏新菜單開喝

KUMO雲奶霜回來了！迷客夏新菜單開喝

沖繩最新「叢林主題公園」2025夏天開幕

沖繩最新「叢林主題公園」2025夏天開幕

來潮境公園附近店家消費300元抽機票

來潮境公園附近店家消費300元抽機票

竹子湖「4條繡球花步道」推薦

竹子湖「4條繡球花步道」推薦

沖繩電車「那霸機場－牧志」停駛2天

沖繩電車「那霸機場－牧志」停駛2天

超商全新麵包品牌！4款新品一次看

超商全新麵包品牌！4款新品一次看

修道院廢墟走到「活米村車站」原型！

修道院廢墟走到「活米村車站」原型！

131家拿坡里炸雞買6送3限時17天吃

131家拿坡里炸雞買6送3限時17天吃

六福莊「非洲探險島」7／1開幕！

六福莊「非洲探險島」7／1開幕！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

荷花本周最美！新北「3處免費花海」

火鍋+歡樂吧吃到飽598元

漢堡排「嘉」平日下午離峰時段不用排

住5間飯店「每人每晚814元」送早餐

巴菲特最愛牛排館台中店進駐CBD時代廣場

獨／胡歌來台吃到阜杭豆漿、吳寶春

桃園大溪秘境咖啡廳擁絕美湖景！

住礁溪捷絲旅每人1125起享早餐吃到飽

緊急加開！名勝世界壹號航季延到9月

身分證對中2數字玩樂園只要299元

熱門行程

璀璨燈籠現九份 提燈夜遊亮山城

2024九份紅燈籠祭「提燈夜遊」最後名額！週末一起來提燈感受九份彎曲小巷間的獨特魅力吧！

最新新聞更多

詹記西門大世界公告3項服務尚未開放

KUMO雲奶霜回來了！迷客夏新菜單開喝

沖繩最新「叢林主題公園」2025夏天開幕

來潮境公園附近店家消費300元抽機票

竹子湖「4條繡球花步道」推薦

沖繩電車「那霸機場－牧志」停駛2天

超商全新麵包品牌！4款新品一次看

修道院廢墟走到「活米村車站」原型！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366