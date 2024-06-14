潮境公園山崩「店家喊苦」！市府力推振興：消費滿300元抽機票

▲潮境公園擁有得天獨厚的無敵海景，卻因日前土石流崩塌，導致乏人問津，鄰近店家生意深受波及。（圖／基隆市產發處提供）



記者彭懷玉／台北報導

台2線基隆北寧路潮境公園路段6月3日發生土石崩落，該路段已於6月10日提早搶通。為迎接開通後第一個周末，基隆市府今（14日）起祭出夏日潮境觀光大禮包方案，至7月31日前，民眾到潮境公園周邊特約商家消費滿300元，即可參加抽獎，最大獎是iPhone15、義大利羅馬機票，還有限量紀念好禮可兌換。

▲消費滿300元即送活動摸彩券。（圖／基隆市產發處提供）



北寧路潮境公園大橋入口處土石崩落，事發逾一周，周邊店家經濟遭受衝擊，反映掉一半以上業績，因應暑假將至，基隆市政府、海科館及潮境在地商家合推振興方案，凡於6月14日起至7月31日期間，至潮境公園特約商家消費滿300元，即可參加抽獎，單筆消費最多可領3張摸彩券，獎品總價值超過30萬元，有機會抽到iPhone15手機、義大利羅馬及日本北海道來回機票各1張，以及其他優質家電、基隆特色伴手禮等。

另外，於潮境特約商家消費滿300元，即可憑於特約商家消費發票，自7月15日起至市府指定地點，兌換「Keelung紀念購物袋」及「振興潮境紀念杯」好禮二選一，數量各1000組，數量有限，換完為止。

▲▼潮境海灣是無動力水上活動熱門水域；台琉盃帆船賽。（圖／基隆市產發處提供）



同時，2024台琉盃帆船賽將在6月23日潮境公園進行基隆嶼繞島賽的啟航，可來潮境公園近距離欣賞帆船的力與美。另外，基隆潮境海灣節-海人新手村活動也開放報名中，有SUP立槳、獨木舟、遙控帆船及帆船等無動力水上活動，讓民眾深度體驗海洋魅力。