台南「MBTI人格路線」4玩法！E人首推鹽水　住設計旅店享高鐵7折

▲台南老爺行旅今夏推出4條MBTI人格路線玩法。（圖／台南老爺行旅提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南老爺行旅響應「台南400」，結合時下流行的MBTI人格測驗，推出「MBTI人格探險路線」，邀請包括老爺集團執行長沈方正4人在內不同MBTI類型代表，推出4條性格迥異的台南旅行路線。即日起至8月底前入住，雙人含早餐每人3300元起，再享加購高鐵票7折起優惠。

此次台南行旅推出的MBTI人格探險路線，邀請老爺集團執行長沈方正、錦源興總監楊子興、股份魚鄉創辦人林筱菁，以及四四拍主理人Alice共4位不同MBTI類型代表，推出4條不同旅行路線。例如身為E型人代表的「熱血CEO」沈方正，透過愛分享、熱情、善於表達、喜歡社交等特質，首選充滿歷史文化背景的鹽水、兵仔市。

▲鹽水「銀蜂冰果室」。

▲鹽水最古老的喜餅店「和合信餅舖」。

旅客可以前往鹽水，欣賞日治時期碾米廠改造的「永成戲院」，再到當地最老喜餅店「和合信餅舖」、全台僅存最古老具兩百年歷史的「泉利打鐵老鋪」、以及因「王爺廟」得名的王爺巷等，再到八角樓後代經營的「銀蜂冰果室」喝口西瓜檸檬，酸甜冰涼立即達到消暑功效。

▲台南市立圖書館新總圖。

若想安排親子旅行，台南市立圖書館新總館與國立台灣歷史博物館則最為推薦！台南市圖新總圖早已有百年歷史，是全台第二古老的圖書館，新總館於2015年興建，落成後結合圖書館、咖啡廳、藝文空間，成為在地人閱讀的好去處。「國立台灣歷史博物館」則專門介紹台灣發展史，屬於台灣人的歷史在館內生動呈現，適合親子一起造訪。

即日起至8月31日止，雙人入住台南老爺行旅含早餐最低3300元起，旅人可至台南老爺官網自由探索不同名人推薦的「MBTI人格探險路線」，感受台南400年來的城市風華。凡入住台南老爺行旅房客，憑房卡即享有「MBTI人格探險路線」合作店家所提供的精美小禮或優惠，包含創立於1923年的台南老布莊「錦源興」印花小禮、七股海線網美咖啡店「仙人指路」飲品優惠、台南最酷唱片行「44 Bit Records 四四拍唱片行」餐飲優惠等。

▲礁溪長榮酒店。（圖／業者提供，下同）

同樣搶攻暑假出遊商機，長榮酒店於全台據點均推出多項消暑住房專案。例如礁溪長榮鳳凰酒店於6月20日前預訂暑假住房，享免費升等、1位12歲以下兒童免費；台南台糖長榮酒店暑假雙人成行，每晚3699元起。

全台長榮酒店據點推出住房優惠，除上述兩據點外，台中長榮桂冠酒店暑假期間推出「好享一抹茶」住房專案，平日雙人入住3699元起，專案贈送降暑的宇治金時圓仔冰券、台中館30週年限定Q版恐龍悠遊卡等多重優惠。