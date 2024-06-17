棉花築成的堡壘？在文明古國土耳其　看見夢幻奇景

文／七逗旅遊網 圖／ shutterstock、百威旅行社

土耳其，橫跨歐亞的星月國度，也是東西方文化的交匯點，擁有鬼斧神工的自然奇景，傳承鄂圖曼帝國的輝煌史蹟，文明古國的獨有魅力，令人心往神馳。

▲巴穆卡麗又稱棉堡，獲UNESCO列為世界遺產。（圖／shutterstock、百威旅遊）

巴穆卡麗從古羅馬時代就是貴族喜愛的溫泉勝地，更以獨特的石灰岩地形聞名，一層層的梯田和池塘，歷經長時間沉積，形成了如棉花築成的堡壘，於是又有「棉堡」這個可愛的別稱。

▲來卡帕多奇亞，不能錯過熱氣球體驗。（圖／shutterstock、百威旅遊）

卡帕多奇亞是土耳其人氣景點，獨特的地貌景觀，源自火山運動頻繁，歷經多年風雨沖刷侵蝕後，形成這一大片奇岩怪石。當年為逃避迫害而遷居此地的基督徒，也曾在此展開一段地下城市生活體驗。如今，隨著熱氣球升空，從高處欣賞奇幻的火山石灰岩地貌，已成為廣受歡迎的旅遊體驗。

▲艾菲索斯舊稱「以弗所」遺址（圖／shutterstock、百威旅遊）

歷史久遠的艾菲索斯，曾是希臘人的住所，融合了希臘和羅馬的文化，整個古城規模非常大，其中包括劇院、賽爾瑟斯圖書館等，都被保存下來。此外，由於這座城市也曾出現在聖經當中，對於基督徒來說，也是一個值得參觀的地點。

▲傳說中的木馬屠城記，就發生在特洛伊。（圖／shutterstock、百威旅行社）

古詩人荷馬筆下的特洛伊戰爭，就是以特洛伊城為中心。在19世紀以前，特洛伊古城跟木馬屠城記，始終被歷史學家認為是虛構的城市和神話故事。而這個故事，也曾被好萊塢拍成電影，並於全球上映。

▲朝聖土耳其大城伊斯坦堡（圖／shutterstock、百威旅行社）

伊斯坦堡曾是羅馬、拜占庭與鄂圖曼帝國的千年古都，以聖索菲亞清真寺、藍色清真寺、古競技場、托卡匹皇宮花園等歷史建築聞名，還有適合逛街挖寶的有頂大市集，文青、網美最愛的巴拉特街彩虹屋，四周滿是購物商場、餐廳、飯店的塔克辛廣場，都很值得一遊。

▲馬賽克燈可為空間營造美好氣氛（圖／shutterstock、百威旅行社）

伊斯坦堡的有頂大市集，約有數千家傳統商店，號稱是土耳其最大的市集，琳瑯滿目的紀念品，像是：藍眼睛、馬賽克燈、蘋果茶、無花果、椰棗、香料、精油，都是頗受歡迎的伴手禮，在體驗異國情調之餘，也可享受殺價購物的樂趣。

●推薦行程：

超值土耳其10天~卡帕多奇亞、棉堡、艾菲索斯古城、世界遺產

https://reurl.cc/oRAKv3

●特色亮點：

˙搭土耳其航空，直飛不轉機超省時

˙卡帕多奇亞、棉堡、艾菲索斯古城世界遺產一次全覽，CP值高

˙住7晚五星飯店

˙含飯店早餐、晚餐

˙特色料理：Kebab烤肉/鐵板料理

˙走訪電影《特洛伊：木馬屠城記》拍攝地

詳見：百威旅行社 (02)2772-3388，https://www.bwt.com.tw

更多土耳其航空訊息，請瀏覽：https://www.turkishairlines.com/zh-tw

更多土耳其訊息，請瀏覽：https://reurl.cc/XGyaAa 或 https://reurl.cc/2YVlKm