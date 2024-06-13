長崎4條必玩觀光列車！看海天一色無人小站　直奔日本最西車站

▲2022年底才正式上路行駛的觀光列車「雙星4047」。（圖／長崎縣提供）

記者蔡玟君／綜合報導

到日本搭各種特色觀光列車向來是旅人赴日旅遊必排行程，其中九州更以擁有各式各樣的觀光列車聞名。長崎縣內就有4條特色列車一定要搭過一次，可以搭著最新列車感受西九州最美海岸線風光，或前進離海最近的無人車站拍美照，再搭著路面電車，穿梭在城市各大景點之間。

▲雙星4047車廂內部設計。

雙星4047

「雙星4047」於2022年底正式上路，來往於長崎與武雄溫泉之間，上、下午兩條路線不同，並在車上提供在地美食，讓旅人可以吃得到長崎市知名現烤舒芙蕾、特色冰棒，還有諫早市出產的伊木力柑橘果汁和果凍。

▲車上吃得到長崎市知名的現烤舒芙蕾。

以下午班次的路線為例，從長崎出發，沿途經過風光明媚的大村灣，欣賞西九州最美海線風光，並在充滿懷舊風情的木造車站「千綿站」稍作停留，讓乘客下車拍照。接著行經九州最大規模的主題樂園豪斯登堡，即使不下車也能從車窗遠眺豪斯登堡歐風建築之美。

▲長崎市路面電車。

長崎市路面電車

想要逛長崎市，最推薦玩法就是搭著長崎市路面電車探索。現在長崎市路電車提供電子版一日乘車券及24小時乘車券兩種選擇，可依照需求下載APP後購入，旅客可利用路面電車，前往眼鏡橋、哥拉巴園等知名景點，搭著電車，還能透過車窗欣賞市區延途風景，感受在地人的生活氛圍。

▲島原鐵道以可愛又醒目的黃色列車外觀聞名。

島原鐵道

島原鐵道是前往島原半島的重要路線，亮黃色的單節車廂行駛在軌道上，是這條路線最代表的風景。旅客可以利用島鐵FREE PASS 1日券或2日券，就能在期間內任意搭乘島原鐵道、島原巴士、渡輪，享受恬靜的田園之旅。

▲島原鐵道的島鐵Cafe Train。

▲號稱是離海最近的無人車站「大三東站」。

現在島原鐵道更推出周末或國定假日限定行駛的島鐵咖啡列車，從諫早站出發前往島原站，一邊欣賞窗外的山海風光，一邊悠閒品嘗提供當地店家所提供的車內限定甜點或美食。途中會在號稱是離海最近的無人車站「大三東站」短暫停留，讓旅人能盡情拍照。

▲松浦鐵道。

松浦鐵道

充滿懷舊氣氛的松浦鐵道，運行於佐世保車站到有田車站（佐賀縣）之間，沿線從田園、海線到陶瓷器之鄉，讓旅人體驗九州原鄉風景。

▲壽福寺也拍得到鏡面新綠或紅葉倒影的美景。

▲日本最西端車站「田平平戶口站」。

鐵道沿線推薦景點，包括位於江迎鹿町站附近的「壽福寺」，以如同京都琉璃光院般，在每年夏季、秋季才看得到的鏡面新綠與琉璃紅葉倒映的美景聞名，成為新興拍照去處。此外，沿線還有日本最西端的「田平平戶口站」，來到這裡別記得拿一張最西端到達證明書。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）