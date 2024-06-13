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名勝世界郵輪延長航季到9月！買1送1下周開賣　1人8950元起玩沖繩

▲名勝世界郵輪。（圖／名勝世界郵輪提供）

▲名勝世界郵輪緊急加開9月秋季航次，並於6月17日至6月30日祭出沖繩航次買一送一。（圖／名勝世界郵輪提供）

記者彭懷玉／台北報導

由於暑假賣況空前，名勝世界壹號緊急加開9月共11個航次，並於6月17日至6月30日祭出買一送一優惠。業者透露，指定航程為8月30日至9月22日期間出發的沖繩3至5日遊，以雙人玩3天2晚為例，買一送一後，含港務費每人最低8,950元起。

▲名勝世界郵輪。（圖／名勝世界郵輪提供）

▲由於賣況超出預期，名勝世界郵輪將延長在台航季至9月。（圖／名勝世界郵輪提供）

原先名勝世界壹號從7月12日至8月27日以基隆、高雄雙母港運營，安排14趟次前往日本九州和沖繩。由於賣況超出預期，業者日前向《東森新媒體ETtoday》透露，將延長在台航季至9月，今（13日）業者證實，會延長航季至9月，於8月30日至9月22日期間，加碼3天2晚、4天3晚、5天4晚沖繩11個航次，最低每人8,950元起就能玩3天沖繩、石垣島、宮古島。

▲名勝世界壹號,郵輪,名勝世界郵輪,郵輪旅遊,高雄港9號碼頭搭船。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「名勝世界壹號」享有「舌尖上的郵輪」之稱。（圖／記者彭懷玉攝）

享有「舌尖上的郵輪」之稱的名勝世界壹號有三間免費餐廳，最熱門的「麗都自助及燒烤餐廳」供應中西式美食；「百味軒」則有中式料理、港式點心；或到優雅寬敞的「星夢餐廳」品嚐中西料理，每天都能吃不一樣的菜色，而三大餐廳皆提供素食料理，皆可免費續餐。

▲亞洲最大旗艦郵輪MSC榮耀號首個基隆母港夏季航次締造史上單一航次超過5400名載客紀錄。（圖／業者提供）

▲逾17萬噸的「MSC 榮耀號」8日晚載著超過5,400名旅客，停靠韓國濟州島、日本鹿兒島。（圖／業者提供）

另外，基隆港日前刷新最高載客紀錄，逾17萬噸的「MSC 榮耀號」8日晚載著超過5,400名旅客，停靠韓國濟州島、日本鹿兒島，航程結束後於今（13）日早6點順利返回基隆港，結束6天5夜的海上假期。錯過6月航次的民眾，現正熱賣11月冬季航線，凡於指定日期前報名並付訂金，每間艙房可減6,000 元。

▲亞洲最大旗艦郵輪MSC榮耀號首個基隆母港夏季航次締造史上單一航次超過5400名載客紀錄。（圖／業者提供）

▲MSC榮耀號搭載超過5400名遊客，破基隆港史上單一航次紀錄。（圖／業者提供）

MSC 榮耀號（MSC Bellissima）噸位達17.2萬噸，是目前亞洲最大的郵輪，於2019年下水，載客量5,686人，配備2,217間高品質艙房。最大亮點首推「榮耀大道」，80公尺長的LED天幕十分絢麗，會隨機更換圖案，免稅品大道聚集超過200個知名品牌，又被稱作「海上香榭大道」。比鄰的「施華洛世奇水晶旋梯」則運用了61,440顆奧地利水晶所打造，呈現富麗堂皇的氣派感。

關鍵字： 郵輪旅遊 名勝世界壹號 遊輪旅遊 MSC地中海榮耀號 基隆港 基隆旅遊

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