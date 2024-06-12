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宜蘭太平山暑假早上4點開園！7個看日出必去景點　交通管制一次看

▲▼宜蘭太平山日出,太平山雲海,曙光。（圖／太平山國家森林遊樂區提供）

▲宜蘭太平山日出。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供）

記者蔡玟君／綜合報導

天氣漸熱，宜蘭太平山國家森林遊樂區向來是許多旅客避暑踏青選擇，林業及自然保育署宜蘭分署表示，從7月1日起至8月底為止，將於每天凌晨4點開園，讓旅客能上山賞日出，同時推薦園內7個賞日出景。

林業及自然保育署宜蘭分署表示，夏季日出時間約在5點至6點之間，園區內有7個景點是日出最佳觀測地，包括：太平山莊觀景平台、蹦蹦車站起點月台、原太平山俱樂部觀景平台、翠峰景觀道路（14K）觀日台、翠峰湖環山步道（0.8K）觀湖平台、翠峰湖環山步道3K處、望洋山步道終點（1.2K）觀景台。

▲翠峰湖。（圖／IG@flyinsky780726提供，請勿隨意翻拍以免侵權。）

▲翠峰湖。（圖／IG@flyinsky780726提供，請勿隨意翻拍以免侵權。）

同時，暑假期間園區也推出期間限定主題活動，包括「星空導覽」、「晨間賞鳥趣」、「夜探貓頭鷹」、「泰雅藝術週」等，遊客可把握機會一睹太平山夏夜星光閃亮、探尋中海拔森林特有鳥類、夜訪森林裡的夜行性猛禽-灰林鴞。

▲▼太平山翠峰湖冬季限定美景登場，滿水位時，湖面彷彿一面明鏡美極了。（圖／羅東林管處提供，下同）

▲太平山翠峰湖也是看日出必去景點。

同時，暑假期間也有交通管制，包括：
1.暑期期間區內有3處路段–「宜專1線的3.5K路段(至113年8月23日止)」、「宜專1線的8.5K路段(至113年7月15日止)」、「翠峰景觀道路0-10K路段」因邊坡整治工程，實施交通管制，管制時間為每日08:00-17:00止(假日不管制)，管制方式採機動式單線雙向交通管制。

2.當入園車輛數到達遊樂區上限1000台時，由入口售票站啟動「車輛動態總量管制」措施，太平山官網首頁可隨時查詢參考入園車輛動態。
 

關鍵字： 宜蘭旅遊 太平山國家森林遊樂區

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