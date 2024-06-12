大肚山夕陽盡收眼底！巴菲特最愛牛排館台中店進駐CBD時代廣場

▲巴菲特最愛牛排館台中店進駐CBD時代廣場，可欣賞到美麗夕陽。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

股神巴菲特最愛牛排館Smith＆Wollensky台中店今日正式開幕，餐廳落腳台中七期CBD時代廣場34樓，白天不但可以鳥瞰城市景觀，傍晚時分的美麗夕陽也能盡收眼底，晚上也有百萬夜景相陪。

美國老牌牛排餐廳Smith＆Wollensky創立於1977年，只使用美國蛇河農場供應的牛肉，主打自家熟成牛肉以及店內手切牛排。餐廳曾受到股神巴菲特青睞，連續多年在此舉辦慈善午餐會，因此也被稱為「股神巴菲特最愛牛排館」。

▲▼Smith＆Wollensky台中店有大片落地窗，白天可鳥瞰城市景觀。（圖／記者黃士原攝）

▲也能在戶外露台欣賞美麗夕陽。（圖／記者黃士原攝）

今日開幕的Smith＆Wollensky台中店，位於七期CBD時代廣場34樓，是目前台中最高牛排館，佔地約200坪，規劃了酒吧區、用餐區、包廂區、爵士樂表演舞台，以及台北店沒有的戶外露台，室內130個座位，室外則有20個座位。餐廳設計有大片落地窗，白天可鳥瞰城市景觀，傍晚時分也能欣賞到大肚山的美麗夕陽。

▲經典菜色─海鮮塔。（圖／記者黃士原攝）

▲44盎司乾式美國和牛戰斧牛排。（圖／記者黃士原攝）

▲不吃牛的消費者，有戰斧豬可選擇。（圖／記者黃士原攝）

菜單部份，台中店與台北店相同，一樣可以吃到各款經典的乾式、溼式熟成牛排，像是帶骨紐約客、美國和牛帶骨肋眼、台北店研發出來的海膽菲力等，如果多位好友聚會，餐廳推薦44盎司乾式美國和牛戰斧牛排，服務人員在上桌前還會火槍炙烤乾式牛油，淋在牛排上面來增加香氣。

有鑑於台中人對辣醬的喜愛，除了經典菜色，餐廳推出台中限定的4款醬料（需加購），分別是松露芥末醬、煙燻辣芥末醬、松露辣醬與芒果辣醬，不管搭配牛排還是海鮮都適合。

▲咖啡品牌Ten Thousand Coffee於今年6月進駐台中市北屯區新興重劃區。（圖／業里提供）

另外，咖啡品牌Ten Thousand Coffee於今年6月進駐台中市北屯區新興重劃區，由樂洋地產行銷團隊聯合打造全台最大概念店，全棟建築本體彷彿白色別墅度假村，除了提供咖啡服務，未來將定期推出自策展覽或是音樂、市集活動。而最受歡迎之一的可頌系列，試營運期間每天限量500顆皆於中午時段便賣光，目前有出10款口味，未來會持續推出限定風味。