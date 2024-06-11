「北投夏日魔法節」7／5登場！5夜間裝置、市集　酒家菜宴明起開訂

▲「2024北投夏日魔法節」將於7月5日至7月28日登場，今年同樣在北投公園、七星公園、七虎公園、新北投捷運站廣場、地熱谷等地登場。（資料照／北水處提供）



記者彭懷玉／台北報導

夏天的北投也很好玩！第三屆「2024北投夏日魔法節」將於7月5日至7月28日登場，今年同樣在北投公園、七星公園、七虎公園、新北投捷運站廣場、地熱谷等地登場，其中，由藝術家打造5大裝置物夜間會發光，點亮北投之夜，期間還有市集可逛。

▲「北投夏日魔法節」今年縮短成為期四周、期間涵蓋整個7月，一共打造5處特色燈飾裝置物。（2023資料照／臺北市商業處提供）



「北投夏日魔法節」今年縮短成為期四周、期間涵蓋整個7月，今年一共打造5處特色燈飾裝置物，營造浪漫夜間氛圍，並延伸裝置物至地熱谷外，更以「酒家菜」與「那卡西」兩大主題為活動主軸，每周推出系列特色活動，還有奇幻市集、電子集章、社群抽獎、小旅行、DIY手作等，讓民眾深度認識在地。

▲今年也有市集可逛。（2023資料照／臺北市商業處提供）



台北市商業處今（11日）先公佈結合美食的「復刻酒家菜宴席」，將於7月5日開幕式傍晚於七星街登場，由阿發師號召北投外燴大廚陳啟文擔任宴席活動總廚，獨家復刻在地美味，每桌共有10道菜及甜點，一桌9,990元，就能品嚐到價值16,800元的古早味酒家菜。

▲2024北投夏日魔法節將延伸至地熱谷公園。（圖／記者彭懷玉攝）



「復刻酒家菜宴席」將於明（12日）中午12:00起開放線上報名，一直至6月26日23:59為止，限量25桌、額滿為止。同時，現場邀請知名歌手李炳輝與藝起那卡西大叔團，一同傳唱那卡西歌曲，重現北投在地經典的酒家菜和那卡西文化。

2024北投夏日魔法節

時間：7月5日至7月28日

地點：北投公園、七星公園、七虎公園、新北投捷運站外廣場、地熱谷

交通：搭台北捷運至新北投站下車即可達