北市2飯店消暑專案！池畔市集、人魚體驗時間曝　入住任玩顏料水槍

▲台北W飯店夏日住房專案再度登場。（資料照／台北W飯店提供）

記者彭懷玉／綜合報導

過了端午，宣告盛夏正式到來，北市2大飯店相繼推出夏日消暑專案。台北W飯店以「夏日遊牧行動Summer Nomad」為主題，6/15至9/1推出池畔遊牧市集、音樂表演，以及夜間人魚體驗等。入住茹曦酒店，則能參加顏料水槍、製作精油沐浴球等活動。

▲6/15起於W飯店碧波池畔帶來風格市集、現場音樂表演、晨間頌缽瑜珈、夜間人魚體驗、流體藝術課程、季節限定菜單與酒單。（圖／業者提供，下同）



台北W飯店

台北W飯店將祭出一系列夏日活動，6/15起於碧波池畔展出「海浪意象裝置藝術」，是運用館內回收水瓶製成，演繹永續議題的多變型態，當日下午3點至6:30還有戶外遊牧市集，包含採用廢棄漁網製作循環眼鏡的「Hibāng」、推廣與海洋無限共生的戶外服飾「COOCEAN」；使用在地水源自產自裝的「CHU-CHU WATER SPARKLING 啾啾氣泡水」、全台首間引進精密焊接技術的永恆飾品「Sunkissed permanent jewelry」等。

▲活躍於各大音樂祭的新興樂團「宝島材料行」，將於6/15下午4:30呈獻精彩演出。



當天還有台北W飯店主廚團隊攜手「Elliot’s手工冰淇淋」連袂推出吉拿棒、搭配本地特色麵茶與紅心芭樂冰淇淋。下午3點至10點帶來熱音放送與LIVE演出，邀請新興樂團「宝島材料行」、創作歌手「SHINY呂婕菲」與多位知名DJ輪番登台。

▲台北W飯店7/4、7/18、8/1、8/22、9/5、9/19夜間8點至9點在碧波泳池有人魚體驗課程，房客免費、外客費用每人800元，含沁涼特調飲品一杯。



7/4、7/18、8/1、8/22、9/5、9/19這幾天，晨間7:30到8:30有「頌缽瑜珈課程」，房客費用每人660元、外客費用每人800元，課後可至館內法式餐廳Seasons by olivier e. 享用早餐一客；夜間8點至9點在碧波泳池則有人魚體驗課程，房客免費、外客每人800元，含沁涼特調飲品一杯。9/1前碧波池畔每周末均有現場表演及每周日的小型遊牧市集，旅客可以在渡假氛圍中，盡情釋放自我、蒐集更多的生活體驗。

▲茹曦酒店6/19起至9/28推出「炫彩夏日曦遊記 2.0」住房優惠。（圖／茹曦酒店提供，下同）



茹曦酒店

茹曦酒店6/19起至9/28推出「炫彩夏日曦遊記 2.0」住房優惠，每晚6,999元起就能享受周六的顏料水槍活動，或是酒店加碼推出周三與周五限定的一泊二食住房優惠。

▲▼炫彩水漾水槍活動；茹曦酒店尊爵三人房每晚8,999元。



業者表示，「炫彩水漾曦遊記」包含入住茹曦酒店的尊爵客房，每晚僅需6,999元起，尊爵三人房則為每晚8,999元、尊爵家庭房每晚9,999元，含翌日自助早餐與戲水玩畫夏日活動。「雙饗繽紛曦遊記-一泊二食住房專案」則包含住宿一晚、自助晚餐、早餐與彩繪手作活動。同時，視房況情形，專案加碼提前入住和延遲退房的禮遇，並依房型人數贈送茹曦品牌一卡通實體卡片。