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火鍋吃到飽500元有找！和牛涮首度插旗嘉義　尬鍋同步進駐

▲▲和牛火鍋吃到飽「和牛涮」。（圖／王品集團提供）。

▲王品和牛火鍋吃到飽「和牛涮」首度插旗嘉義。（圖／王品集團提供）

記者黃士原／台北報導

嘉義火鍋控又多了一個新選擇了！王品旗下火鍋吃到飽「和牛涮」、石頭火鍋「尬鍋」首度插旗嘉義，目前正在籌備中，已經在人力銀行大舉徵才。

雖然日前王品收掉一些門市，但集團一直以多品牌為發展策略，王品集團曾表示，今年會持續展店，加強集團競爭力，預計開店數超過30家，其中和牛涮、尬鍋將首度插旗嘉義市，和牛涮店面落腳垂楊路381號，是鞋子大王舊址，而尬鍋目前還沒有確定。

▲和牛涮日式鍋物放題主打火鍋吃到飽，依能享用的肉品不同，餐價從400元多到800多元不等。（圖／王品提供）

和牛涮日式鍋物放題主打火鍋吃到飽，依能享用的肉品不同，餐價從400元多到800多元不等，桃園同德店與台北羅斯福店、台中文心崇德店及高雄博愛店都還有日本A5和牛放題套餐，價格1880元，供應日本A5頂級和牛霜降、日本A5頂級和牛雪花及日本A5頂級和牛極霜，其他還有美澳和牛吃到飽。

▲尬鍋主打濃郁醇厚的台式湯頭火鍋。（圖／記者黃士原攝）

尬鍋主打濃郁醇厚的台式湯頭火鍋，有金熬剝皮辣椒雞鍋、精選金銀蒜頭雞鍋、辣子爆雞乾溼雙饗鍋、酒香薑煸麻油雞鍋，以及經典石頭火鍋，個人鍋298元起。除了經典石頭火鍋之外，其他4種雞鍋都還能搭牛豬雞及海鮮，消費者可以根據個人喜好任意搭配肉類。

▲狂一鍋插旗高雄義享時尚廣場。（圖／樂多多集團提供）

另外，樂多多集團旗下台式火鍋品牌「狂一鍋」看好高雄市場潛力，第14家直營店6月插旗高雄義享時尚廣場。該品牌主打將台灣小吃與濃郁醇厚的火鍋湯底結合，口味有功夫排骨酥、蒜香蛤蜊、生炒花枝、燒酒烏骨雞蛤蜊、霸氣魷魚螺肉蒜、藥膳大雞腿，以及超台的客家鹹湯圓鍋，套餐價389元起。

關鍵字： 美食雲 和牛涮 尬鍋 王品

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