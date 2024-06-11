北英格蘭古城自由行！免費參觀大英鐵道博物館　逛百年前富商宅邸

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者黃是瑀

這篇約克遊記的主角是司庫之家與大英鐵道博物館，其實兩個性質差異很大、也有點距離，但單個景點的內容不足以支撐一篇文章，就擺一起了，而且我確實是先到司庫之家後再參觀鐵道博物館，結束後搭車離開約克。

這篇約克遊記的主角是司庫之家與大英鐵道博物館，司庫之家是保存非常完善的英國富貴人家住宅，可以一窺主人－法蘭克．葛林的品味，算是當地的知名景點，約克的大英鐵道博物館是鐵道迷造訪約克的必去景點，也是同類型博物館中的翹楚。

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司庫之家

位於約克大教堂旁邊的司庫之家（Treasurer’s House, York）是不甚知名卻非常值得一遊的約克景點，可以想成參觀英國富商的豪宅。司庫（Treasurer）指的是約克大教堂的司庫，在亨利八世脫離羅馬教會並且改革英國教會組織前，大的教堂都有這職位來處理教堂財政事宜。

約克的司庫之家在1547年收歸國有並贈送給愛德華．西摩（亨利八世第三任妻子珍．西摩的哥哥），轉手多次後於19世紀由當地富商法蘭克．葛林（Frank Green）購得，並將其整修到目前的樣貌，多年之後將這棟建築捐給英國古蹟的保管單位－國家信託基金（National Trust）。

這是一間很有趣的博物館，參觀時間約1小時、建議預約以免向隅，導覽員會詳細說明各個房間的用途、典故，並介紹法蘭克．葛林的日常生活，可以一窺當時英國上流社會的生活樣貌以及主人一絲不苟的個性。

▲這鬼魂裝飾在約克已經見怪不怪了。

展館內部

司庫之家的導覽主題是法蘭克．葛林的生平與收藏，以一介平民來說，他的收藏非常驚人，可見當時財力之雄厚。他也以一絲不苟而聞名，將司庫之家捐贈給政府時曾言明不能變更任何擺設，不然他會化為厲鬼來警告館方，當然長時間下這一點是不可能的任務，所以就會有鬧鬼的傳聞了。

這邊的參觀切入角度是一窺富貴人家的居家內部，雖然陳列超多古董，但並沒有知名藝術家的作品，主要就是看看主人的品味，所以我也不會太仔細地說明收藏品，有興趣的話官網有列檔說明。在所有的展間中，我印象最深刻的是一樓的挑高大廳，由這邊可以觀察到主建築應該是有跟周遭的房屋打通的，而且還有古老的木質骨架，帶點都鐸風格，大廳兩旁有樓梯但樣式差異很大，導覽員有說明原因但我忘了。

另一個很有趣的小地方就是有些窗邊會放置玻璃球，傳說是用來防止鬼怪入侵室內，可能是讓它們被自己的鏡像嚇跑，結束前還有個超古老的手提箱，是法蘭克．葛林四處奔坡時用來擺放清潔用品的箱子，由此可一窺他重視整潔與擺設的程度。

▲雕花繁複的壁爐，上面油畫是描繪法蘭德斯地區的景色，有時外面會置放東西防止人不小心跌進去。

▲不錯的人像畫。

▲一樓的大廳。

▲木質骨架有滿滿的都鐸時期建築風格。

▲這邊的階梯沒太多裝飾。

▲居高臨下俯瞰大廳，畫作的主角是某位英國國王。

▲應該是會客室或辦公室之類的。

▲很有東方風情的櫃子。

▲18世紀初期在巴黎生產的櫃子，有生動的裝飾。

▲很奇妙的玻璃球。

▲另一個樓梯有華麗一點的裝飾。

▲地毯跟壁紙都很不錯看。

▲超古老的17世紀時鐘，還可運作。

▲好像是王室成員曾經下塌過的房間。

▲床頭有王室成員的紋章。

▲法蘭克．葛林的行李箱。

大英鐵路博物館

位於約克車站附近的大英鐵路博物館（National Railway Museum York）是歐洲頗負盛名的鐵路博物館、鐵道迷的約克自由行必去景點。這個免費開放的博物館於1975年開幕，陳列多輛經典火車，除了奔馳於英國當地的列車，還有在日本國外的博物館極為罕見的新幹線0系列。

博物館所需參觀時間約1－1.5小時

因離約克車站超近的、非常適合作為約克自由行的最後一站，不過不太好找，博物館的場地蠻大的、藏品超豐富，但我有時間壓力、需早點回附近的飯店拿行李後再趕到車站搭車，沒有花太多時間慢慢欣賞。以下會介紹我比較有印象的機型，對火車與鐵道有興趣的話到約克千萬別錯過了，它是評價很高的博物館！裡面也有用餐區域，累的話可以在那邊休息一下。



新幹線0系列

這個列車屬於新幹線的0系列，是1964年新幹線開始運行（東京－大阪）後的第一批列車之一，非常珍貴，而且日本鮮少提供海外新幹線展品。這列車也是館內極少數有開放內部參觀的展品，人不少就是了，算是博物館必看。

KF 7

這是英國為中國製造的列車，也是英國生產的列車中數一數二大的，製造人還是孫中山的教子，中國在列車退役後將其捐獻給館方，就陳列在新幹線旁邊。





Evening Star

英國在退役蒸汽火車前夕生產的蒸氣列車，這龐然大物大多是用來運送貨物的，在英國全面退役蒸汽火車後還是運行了一段時間。





D Class 737

D Class是英國於20世紀初期生產的載客用蒸氣列車，曾經運行於英國與歐陸之間，也曾出現在1981年奧斯卡金像獎最佳影片－火戰車





Duchess of Hamilton

這個非常流線型的火車是我覺得博物館中最典雅的一個，不過這造型也提升它的重量與運作難度。





Rocket

這是1829年車體的複製品，原始用途是作為曼徹斯特與利物浦之間的運輸工具，當初有個提案需求，它是參加者之一

。

▲優美的車頭。

▲於1920年代開始運行於英國本島西岸的Atlantic Coast Express。

▲博物館內有用餐區域。

▲少數可以觀看內部陳設的列車。

▲酒紅色的吸睛車頭。

▲這列車很好看，一字排開相當壯觀。

▲旁邊好像調度火車用的圓盤裝置。

心得

雖說這兩個地方是比較次要的約克景點，時間有限的話建議優先參觀約克大教堂、約克城牆、舊城區與博物館花園，但還是很值得一遊，特別是大英鐵道博物館。除了免費，這博物館的展覽主題也比較大眾，又很適合小朋友，對英國老屋沒興趣的人會覺司庫之家頗無聊，而且全程都是英文導覽，很吃英文聽力。

司庫之家

地址：Minster Yard, York YO1 7JL英國

開放時間：11：00－16：00，周四跟周五閉館，強烈建議參觀前先到官網確認可否預約

票價：£ 10－11

大英鐵路博物館

地址：Leeman Rd, York YO26 4XJ英國

開放時間：10：00－17：00

費用：免費參觀

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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