ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

一次玩地中海8大城！太陽公主號Fly-Cruise揭秘　龐貝、衛城必去

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公主遊輪「太陽公主號」船尾有無邊際泳池。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／地中海報導

不用拖行李、換飯店，醒來就到另一個國度，一向是郵輪迷人之處，而「Fly-Cruise飛航遊輪」早紅遍歐美國家，ETtoday記者本次搭上公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」，一次造訪義大利西西里島、卡布里島、希臘科孚島，甚至是罕為人知的黑山共和國，告訴你該試試Fly-Cruise的3大理由。

▲蒙特內哥羅（黑山共和國）巴爾,蒙特內哥羅,黑山共和國,巴爾Bar,公主遊輪。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」今夏服役於地中海，冬季則會到加勒比海一帶。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公主遊輪上看拿坡里灣,公主遊輪上看日出,海上日出。（圖／記者彭懷玉攝）

太陽公主號航程簡介
公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」今年2月底才剛下水，是首艘以液態天然氣(LNG)為動力的環球等級遊輪，帶逾4千位旅客抵達地中海各知名港口景點。其中，記者搭乘的航次從希臘雅典皮瑞斯港(Piraeus)出發，再到黑山共和國巴爾(Bar)、希臘科孚島 (Corfu)、義大利西西里島梅西納(Messina)、拿坡里島(Naples)的龐貝(Pompeii)、索倫多(Sorrento)、卡布里島(Capri)，最後從西班牙巴賽隆納(Barcelona)下船，在船上一共是待上7個整天，2天的Sea Day海上日，能以更悠閒姿態品嚐船上美食、體驗設施及欣賞港口風光。

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「Fly-Cruise飛航遊輪」能以更悠閒姿態品嚐船上美食、體驗設施及欣賞港口風光。（圖／記者彭懷玉攝）

不過，每趟航程停靠的國家與城市不一定一樣，也可能因當地天氣等環境因素更改，船公司和船長會依據當下狀況選擇最適宜的港口。到了冬天，則改為同樣超人氣的「加勒比海航線」，另外公主遊輪也主打阿拉斯加、紐澳航線，而完整許多人畢生夢想的環遊世界航線，遊程需111天，走訪32個國家、50個目的地、25個UNESCO世界文化遺產地，甚至在歐美長輩群掀起熱潮，認為是比住養老院還實惠的選擇。

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「Fly-Cruise飛航遊輪」在歐美長輩群掀起熱潮，認為是比住養老院還實惠的選擇；白天可以在「玻璃穹頂空中花園」上瑜珈課伸展、夜晚欣賞幻光馬戲團雜技表演。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」於2月28日下水,太陽公主號。（圖／記者彭懷玉攝）

海上巡航日(Sea day)玩什麼
在這艘逾17萬噸的海上宮殿，白天可以在「玻璃穹頂空中花園」上瑜珈課伸展、下午可以跳進無邊際泳池裡享受沁涼，感受海風輕拂臉龐的愜意，餓了有超過30間餐廳可品嚐（付費餐廳建議提前在App預訂），或是在公主巨蛋欣賞最新的Viva La Musica、星空電影院蓋著毯子看電影，若不確定想體驗什麼，前一天房務員會送上公主日報，當然也能直接打開公主遊輪App，每個整點、半點都有不同活動能參加，想熱鬧、想放空都隨心所欲。

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼感受海風輕拂臉龐的愜意；前一天房務員會送上公主日報，每個整點、半點都有不同活動能參加。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」。（圖／記者彭懷玉攝）

醒來就到另一國度，歐盟國還不用過安檢
搭遊輪不用奔波訂飯店、趕車，尤其適合想一次玩多國，卻又不想傷腦筋排行程的人，本次南歐地中海行程中，蒙特內哥羅（黑山共和國）得以免簽入境，而希臘、義大利、西班牙等國均屬於歐盟國家，同時也是申根國家，台灣人入境免簽證，上下船時只需出示擁有12功能的公主勛章，不用再過海關，只有入境希臘和從西班牙離開時會蓋歐盟出入境章，省下很多等待的時間。

▲希臘雅典,雅典衛城,雅典衛城阿波羅神廟,雅典街景。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼希臘雅典衛城阿波羅神廟；黑山共和國巴爾。（圖／記者彭懷玉攝）

▲蒙特內哥羅（黑山共和國）巴爾,蒙特內哥羅,黑山共和國,巴爾Bar,公主遊輪。（圖／記者彭懷玉攝）

▲龐貝,龐貝古城,義大利。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼拿坡里必訪的龐貝古城，一探兩千年前的秘密；卡布里島是座豪奢的度假天堂。（圖／記者彭懷玉攝）

▲卡布里島,義大利卡布里島。（圖／記者彭懷玉攝）

▲巴塞隆納,聖家堂,蒙特惠奇山 (Montjuic) 。（圖／記者彭懷玉攝）

▲巴塞隆納實屬高第之城，聖家堂預計2026年完工。（圖／記者彭懷玉攝）

公主遊輪Premier套裝行程
若想無限暢飲各式酒品、需要Wi-Fi的人，公主遊輪有兩種套裝行程。其中Princess Plus的旅客航程內，Wi-Fi一位旅客只能連接一台裝置、健身課程2堂等，每位一晚60美元；而Premier套裝可以無限點各種香檳、咖啡、義式冰淇淋等，Wi-Fi可支援4台裝置，還能任選2家特色餐廳，光是一家付費餐廳的45元美金訂位費就能省下來，最推薦拿來享用海漾日本料理餐廳(Makoto Ocean)、鐵板燒與火鍋的Umai Teppanyaki、布瑞托的愛(Love by Britto)、魔法城堡的魔幻世界(Spellbound by The Magic Castle)，以及每趟航程無限次健身課程，就連每日16美金的小費也含在內，Premier套裝每位旅客每晚加80美元。

▲太陽公主號上的美食。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼船上也有義式冰淇淋可享用、海漾日本料理餐廳(Makoto Ocean)；若懶得出房門覓食，前一天能選填早餐單，指定時間就會送上餐點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲公主遊輪,公主遊輪早餐。（圖／記者彭懷玉攝）

目前想搭上最新的「太陽公主號」，可以透過巨匠、百威等旅行社報名團體行程，或是公主遊輪也有販賣岸上觀光，假使時間不夠，或想自由行探索城市之美，也有港口到市區的接駁巴士方案，能依照個人需求做選擇。

關鍵字： 公主遊輪 遊輪旅遊 郵輪旅遊 太陽公主號 國外特色 歐洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

一回頭發現小笨貓卡架子縫　只好原地跳恰恰主人笑歪

推薦閱讀

公主遊輪「Fly-Cruise」玩法揭秘！

公主遊輪「Fly-Cruise」玩法揭秘！

台北萬豪Semi-Buffet推「主餐1+1」

台北萬豪Semi-Buffet推「主餐1+1」

檀島推新品「海鹽焦糖蛋撻」

檀島推新品「海鹽焦糖蛋撻」

台中螞蟻人ㄟ糖份補給站！酒香布丁超強

台中螞蟻人ㄟ糖份補給站！酒香布丁超強

東湧燈塔120週年系列活動陸續推出　全國已22座燈塔開放觀光

東湧燈塔120週年系列活動陸續推出　全國已22座燈塔開放觀光

限3天！泰國飯店666元、周遊券買1送1

限3天！泰國飯店666元、周遊券買1送1

買「甜心卡組合」遭要求自助點餐機排隊

買「甜心卡組合」遭要求自助點餐機排隊

奶香炸裂！超商限量開賣「千層蛋塔」

奶香炸裂！超商限量開賣「千層蛋塔」

往返日月潭的休息站！看巨大西洋棋盤

往返日月潭的休息站！看巨大西洋棋盤

辻利茶舗xTella Tella Cafe宇治焙茶聯名來了

辻利茶舗xTella Tella Cafe宇治焙茶聯名來了

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北台灣最大水樂園每日只要10元爽玩

CoCo「3大人氣飲品買1送1」限時喝

489元韓式BBQ吃到飽＋台中高樓美景！

身分證「中2碼」玩樂園只要299元

桃園隱藏版「點心工廠」挖寶撿便宜！

挖寶蘆洲無名美食！香噴臭豆腐味道夠臭

599元超值「麻辣鍋＋芒果冰」吃到飽

公主遊輪「Fly-Cruise」玩法揭秘！

新北金山凱悅渡假酒店確定不開了

往返日月潭的休息站！看巨大西洋棋盤

熱門行程

碧潭水舞驚豔亮相 鼓聲水花共響新北

2024碧潭水舞盛大登場，6/16前周末及端午連假晚間還有優人神鼓-青年優人帶來人水共舞

2024探旅新北定向越野 坪林場即日起開放報名！

拿著定向地圖挑戰「鍛鍊級」的硬漢嶺，沿途綠意盎然，欣賞大自然的美景。走！一起探索硬漢之路

最新新聞更多

公主遊輪「Fly-Cruise」玩法揭秘！

台北萬豪Semi-Buffet推「主餐1+1」

檀島推新品「海鹽焦糖蛋撻」

台中螞蟻人ㄟ糖份補給站！酒香布丁超強

東湧燈塔120週年系列活動陸續推出　全國已22座燈塔開放觀光

限3天！泰國飯店666元、周遊券買1送1

買「甜心卡組合」遭要求自助點餐機排隊

奶香炸裂！超商限量開賣「千層蛋塔」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366