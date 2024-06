一次玩地中海8大城！太陽公主號Fly-Cruise揭秘　龐貝、衛城必去

▲公主遊輪「太陽公主號」船尾有無邊際泳池。(圖/記者彭懷玉攝)

記者彭懷玉/地中海報導

不用拖行李、換飯店,醒來就到另一個國度,一向是郵輪迷人之處,而「Fly-Cruise飛航遊輪」早紅遍歐美國家,ETtoday記者本次搭上公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」,一次造訪義大利西西里島、卡布里島、希臘科孚島,甚至是罕為人知的黑山共和國,告訴你該試試Fly-Cruise的3大理由。

▲▼公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」今夏服役於地中海,冬季則會到加勒比海一帶。(圖/記者彭懷玉攝)

太陽公主號航程簡介

公主遊輪旗下最新的「太陽公主號」今年2月底才剛下水,是首艘以液態天然氣(LNG)為動力的環球等級遊輪,帶逾4千位旅客抵達地中海各知名港口景點。其中,記者搭乘的航次從希臘雅典皮瑞斯港(Piraeus)出發,再到黑山共和國巴爾(Bar)、希臘科孚島 (Corfu)、義大利西西里島梅西納(Messina)、拿坡里島(Naples)的龐貝(Pompeii)、索倫多(Sorrento)、卡布里島(Capri),最後從西班牙巴賽隆納(Barcelona)下船,在船上一共是待上7個整天,2天的Sea Day海上日,能以更悠閒姿態品嚐船上美食、體驗設施及欣賞港口風光。

▲「Fly-Cruise飛航遊輪」能以更悠閒姿態品嚐船上美食、體驗設施及欣賞港口風光。(圖/記者彭懷玉攝)



不過,每趟航程停靠的國家與城市不一定一樣,也可能因當地天氣等環境因素更改,船公司和船長會依據當下狀況選擇最適宜的港口。到了冬天,則改為同樣超人氣的「加勒比海航線」,另外公主遊輪也主打阿拉斯加、紐澳航線,而完整許多人畢生夢想的環遊世界航線,遊程需111天,走訪32個國家、50個目的地、25個UNESCO世界文化遺產地,甚至在歐美長輩群掀起熱潮,認為是比住養老院還實惠的選擇。

▲▼「Fly-Cruise飛航遊輪」在歐美長輩群掀起熱潮,認為是比住養老院還實惠的選擇;白天可以在「玻璃穹頂空中花園」上瑜珈課伸展、夜晚欣賞幻光馬戲團雜技表演。(圖/記者彭懷玉攝)

海上巡航日(Sea day)玩什麼

在這艘逾17萬噸的海上宮殿,白天可以在「玻璃穹頂空中花園」上瑜珈課伸展、下午可以跳進無邊際泳池裡享受沁涼,感受海風輕拂臉龐的愜意,餓了有超過30間餐廳可品嚐(付費餐廳建議提前在App預訂),或是在公主巨蛋欣賞最新的Viva La Musica、星空電影院蓋著毯子看電影,若不確定想體驗什麼,前一天房務員會送上公主日報,當然也能直接打開公主遊輪App,每個整點、半點都有不同活動能參加,想熱鬧、想放空都隨心所欲。

▲▼感受海風輕拂臉龐的愜意;前一天房務員會送上公主日報,每個整點、半點都有不同活動能參加。(圖/記者彭懷玉攝)



醒來就到另一國度,歐盟國還不用過安檢

搭遊輪不用奔波訂飯店、趕車,尤其適合想一次玩多國,卻又不想傷腦筋排行程的人,本次南歐地中海行程中,蒙特內哥羅(黑山共和國)得以免簽入境,而希臘、義大利、西班牙等國均屬於歐盟國家,同時也是申根國家,台灣人入境免簽證,上下船時只需出示擁有12功能的公主勛章,不用再過海關,只有入境希臘和從西班牙離開時會蓋歐盟出入境章,省下很多等待的時間。

▲▼希臘雅典衛城阿波羅神廟;黑山共和國巴爾。(圖/記者彭懷玉攝)



▲▼拿坡里必訪的龐貝古城,一探兩千年前的秘密;卡布里島是座豪奢的度假天堂。(圖/記者彭懷玉攝)



▲巴塞隆納實屬高第之城,聖家堂預計2026年完工。(圖/記者彭懷玉攝)



公主遊輪Premier套裝行程

若想無限暢飲各式酒品、需要Wi-Fi的人,公主遊輪有兩種套裝行程。其中Princess Plus的旅客航程內,Wi-Fi一位旅客只能連接一台裝置、健身課程2堂等,每位一晚60美元;而Premier套裝可以無限點各種香檳、咖啡、義式冰淇淋等,Wi-Fi可支援4台裝置,還能任選2家特色餐廳,光是一家付費餐廳的45元美金訂位費就能省下來,最推薦拿來享用海漾日本料理餐廳(Makoto Ocean)、鐵板燒與火鍋的Umai Teppanyaki、布瑞托的愛(Love by Britto)、魔法城堡的魔幻世界(Spellbound by The Magic Castle),以及每趟航程無限次健身課程,就連每日16美金的小費也含在內,Premier套裝每位旅客每晚加80美元。

▲▼船上也有義式冰淇淋可享用、海漾日本料理餐廳(Makoto Ocean);若懶得出房門覓食,前一天能選填早餐單,指定時間就會送上餐點。(圖/記者彭懷玉攝)



目前想搭上最新的「太陽公主號」,可以透過巨匠、百威等旅行社報名團體行程,或是公主遊輪也有販賣岸上觀光,假使時間不夠,或想自由行探索城市之美,也有港口到市區的接駁巴士方案,能依照個人需求做選擇。