開幕僅1年！王品中餐品牌「朝粥幫」無預警停業

▲王品旗下「朝粥幫」僅開幕1年便結束營業。（圖／王品提供）

記者蕭筠／台北報導

繼台中頂級牛排「THE WANG」、韓式料理「初瓦」接連結束營業後，王品集團旗下第5個中餐品牌「朝粥幫」也無預警傳出歇業消息。對此，業者證實「朝粥幫」已於2月28日暫停營業，原地則將以王品集團其他品牌進駐。

「朝粥幫」為王品集團旗下第5個中餐品牌，於去年2月24日正式開幕，首店插旗南京東商圈、鄰近捷運中山站，主打砂鍋粥與中華料理，不料開幕僅短短1年就傳出熄燈消息，業者證實「朝粥幫」早在2月28日起即暫停營業，原地將以王品集團其他品牌進駐。

王品表示今年集團啟動品牌重整計畫，採取「品牌收斂」與「資源聚焦」雙軌並進，並持續優化品牌結構，聚焦高潛力餐飲事業；並看好台灣餐飲市場，將會持續展店，將經營重心集中於已具市場規模、月營收破億元且具成長動能強勁品牌。

▲鳥家串燒居酒屋宣布於4月20日歇業。（圖／取自鳥家串燒居酒屋臉書）

另，位於台北東區創立已有17年的人氣串燒居酒屋「鳥家」近日也宣布由於租約到期與諸多規劃考量，將於4月20日結束營業（最終營業日為4月19日），消息曝光後引來大批網友直呼可惜「期待再見」，還有人說「我的老大，我的青春，我的求婚，我的回憶」。

鳥家串燒居酒屋店內裝潢以日式昭和風格為主，除了串燒，同時也提供煮物、炒物、炸物、烤物及冷食，菜單上有近百種品項可選擇，串燒類100元至200元，其他餐點價格80元至380元，是許多人下班後會前往吃宵夜並小酌一杯的地方，Google上更有4顆星評價，獲讚食物好吃、服務親切、CP值佳。