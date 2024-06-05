▲韓國最大室內沈浸式光影藝術空間「Le Space INSPIRE」新開幕，距離仁川機場只有15分鐘。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／韓國報導

韓國最新拍照景點開幕了！距離仁川機場僅有15分鐘車程的迎仕柏度假村（INSPIRE）內，現在就有韓國最大的室內沈浸式光影藝術空間「Le Space INSPIRE」，18個空間利用光影互動藝術、香氣、感官，打造出奇幻太空之旅，說是韓版Team Lab也不爲過，《東森新媒體ETtoday》就實際開箱，告訴你最推薦的拍照場景。

▲韓國最大室內沈浸式光影藝術空間「Le Space INSPIRE」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲前往各展區的中心「宇宙空間站」。（圖／記者蔡玟君攝）

「Le Space INSPIRE」是韓國最大的室內沈浸式光影藝術空間，佔地近1900坪，館內以太空之旅為主題，透過聲光藝術、味道等感官體驗，帶領旅客來場星際之旅。館內共可分為5大區域、18個空間，從一開始的登機門開始前進宇宙空間站，再從宇宙空間站穿梭在其餘3大區域、16個空間裡，宛如「登陸」16顆星際間的小星球，沈浸式看星球風景。

▲▼位於「Poetal 1：New Land」展區內的「Big Bang宇宙大爆炸」。（圖／記者蔡玟君攝）

位於「Poetal 1：New Land」展區內共有12個空間，記者實際走訪後，選出5個必拍空間，包括：

1.Big Bang宇宙大爆炸

利用上千支燈條與鏡面創作出星際感效果，配合音效不斷變化的光影，宛如時而置身星際，時而在黑暗中轉換到另一個星河中，讓人拍到不想離開。

▲▼「Parallet Universe平行宇宙」展現各種可能。（圖／記者蔡玟君攝）

▲每一次的場景變化都讓人印象深刻。（圖／記者蔡玟君攝）

2.Parallet Universe平行宇宙

想像宇宙的無限可能性，利用投影方式全景變化場景，同時張力十足的影像，展現視覺強烈的扭曲空間、如置身摩西分海場景的影像，每一次的場景轉換都讓人印象深刻。

▲▼「充滿未知的外星球」區域有懶人骨頭，可以坐在此欣賞星球色彩變化。（圖／記者蔡玟君攝）

3.Exoplanet充滿未知的外星球

這處沈浸式空間裡，在中心點擺放一顆巨大星球，兩側牆面則放有數個懶人骨頭，旅客可以坐在懶人骨頭，體驗色彩繽紛的星球圍繞身邊，看星球色彩變化，彷彿時間在此暫停一般，可是放空的推薦地點。

▲Stella Signal宇宙的燈塔 斯特拉信號展區。（圖／記者蔡玟君攝）

4.Stella Signal宇宙的燈塔 斯特拉信號

在這處黑暗的空間中心，可看到燈光宛如信號般的光圈不斷向地面發射、擴大，站在圓圈中心，彷彿下一秒就會被吸入光束中一般。

▲▼「光和彩色的森林」是最夢幻的拍照場景。（圖／記者蔡玟君攝）

5.Colorful Forest光和彩色的森林

這處區域可說是最夢幻的拍照空間，彩色的植栽搭配牆面的森林投影，讓人走進一處粉嫩色彩的山林中，時不時還有精靈、梅花鹿現身，讓人能盡情拍下浪漫美照。

▲▼其他空間還包括「沒有界線的大海」（上圖）和「花開的沙漠」（下圖）。（圖／記者蔡玟君攝）

▲第二展區「Portal2：New Creature」的「Emotion」。（圖／記者蔡玟君攝）

第二展區「Portal2：New Creature」則有3處空間，包括「Emotion」可看到逐漸綻放的情感花火，在鏡面上、天花板、地面投射出璀璨的線條。

▲「Imagine」可以和太空人一起跳舞。（圖／記者蔡玟君攝）

「Imagine」則是互動式光影空間，站在指定光圈中，牆面會形成屬於你的外星人，讓旅人與太空人一起隨著音樂動感搖擺；而「Humanoid新行星上的另一個人類,人形機器人」，則結合聲光效果與動畫投影，讓旅客宛如走進一處表演空間，看人形機器人沉迷音樂中隨著重低音節奏跳舞。

▲最後還有周邊商店。（圖／記者蔡玟君攝）

而第三展區「Space Exploration太空旅行」，則是邀請參觀完前2個展區的旅客，可以走進太空艙內，躺在懶人骨頭上，來一段冒險刺激的太空之旅。看完展區後，還有周邊商品店，將那些星際中的風景化為實體的各種樣貌，讓旅客可以買回家做紀念。

▲今年最新開幕的韓國迎仕柏度假村（INSPIRE）。（圖／記者蔡玟君攝）

而「Le Space INSPIRE」所在的迎仕柏度假村，則是美國知名賭場集團Mohegan斥資150億美金插旗韓國仁川超大型新世代娛樂城，於今年3月正式開幕。度假村結合3間五星酒店、水上樂園、會展中心、購物、美食街、賭場、娛樂、小巨蛋、特色餐廳、自然公園等設施，提供全方位的服務，也成為距離仁川機場最近的綜合娛樂場所，從仁川機場也有專屬接駁車可直達度假村，即使沒有入住，也能在此享受美食與購物娛樂體驗。