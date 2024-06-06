18道夏季新菜上市！全台最高Buffet吃得到飛魚生魚片

▲饗A Joy即日起推出夏季新菜。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

全台最高、同時也是最貴的Buffet餐廳「饗A Joy」，即日起推出18道夏季新菜，有濃濃原民風味的「煙燻黑豬肉凍小米粥」、台式早餐料理「鹹豆漿蝦泥凍」，以及蘭嶼現流飛魚生魚片等。

饗A Joy以「台灣寫給世界的一封情書」為題，推出18道夏季新菜，採用在地風土詮釋美味，像是濃濃原民風味的「煙燻黑豬肉凍小米粥」、台式早餐料理「鹹豆漿蝦泥凍」、以冷盤演繹國宴名菜「開水白菜」、把義大利麵融入台南知名小吃的「鱔魚義麵佐百年醋晶球」等等。

▲夏季新菜─煙燻黑豬肉凍小米粥。（圖／記者黃士原攝）

▲夏季新菜─鹹豆漿蝦泥凍。（圖／記者黃士原攝）

▲夏季新菜─小卷雙臘煨鍋飯。（圖／記者黃士原攝）

煙燻黑豬肉凍小米粥以法式肉凍手法，將黑豬肉搭配馬告胡椒粉及小米酒一起熬製成肉凍，下方再舖上細火慢煮的小米粥，出餐前以胡桃木煙燻增加風味，適合作為開胃的第一道菜；鹹豆漿蝦泥凍則是用西式手法重新詮釋傳統台式早餐，將豆漿製成豆漿凍，模擬豆漿加入醋後的凝結口感，再以龜山島現撈的葡萄蝦及20年老菜脯打成泥，並製成塔塔醬，而炸成金黃酥脆的溪蝦替代鹹豆漿裡的油條。

▲夏季新菜─鱔魚義麵佐百年醋晶球。（圖／記者黃士原攝）

▲夏季新菜─冰鮮飛魚綴魚卵。（圖／記者黃士原攝）

夏季正是飛魚產季，饗A Joy特選蘭嶼現流飛魚，產地直送切成生魚片，搭配飛魚卵一起享用，肉質細緻又脆口。

饗A Joy開幕以來就一直有提供西班牙伊比利火腿，但為了讓客人享受到專業的「侍肉藝術」，特別邀請西班牙ALJOMAR家族御用冠軍侍肉師來台授課，訓練餐廳師傅也能把火腿刨切成0.1-0.2cm的薄片，並與台灣在地水果的香甜搭配食用。

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen主餐之一，「爐烤奶油香蒜龍蝦」。（圖／台北萬豪提供）

另外，主打Semi-Buffet的台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至6月26日，推出「主餐1+1」優惠，周一至周三午間餐期，雙人同行，一人點選任一主餐，另一位僅需點用自助吧，即免費贈送同等價值主餐1份，若以最高價的「日本F1和牛紐約客牛排6盎司」為例，每份2880元，另一同行貴賓僅需點用自助美饌1280元，即可免費享用牛排，現省1600元。