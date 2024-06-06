Mister Donut甜甜圈下殺28元有找！　加碼喝2款飲品買1送1

▲Mister Donut歡慶國際甜甜圈日祭出限時優惠。（圖／Mister Donut提供）

記者蕭筠／台北報導

歡慶國際甜甜圈日！人氣甜甜圈品牌「Mister Donut」特意祭出限時優惠，不僅有10入甜甜圈下殺299元，使用指定電子支付還多送蜜糖波堤1顆，換算下來，每顆甜甜圈不到28元，6月7日起爽吃4天，加碼還有2款指定飲品可以爽喝「買1送1」，小確幸趕緊收下。

Mister Donut最新限時優惠快收，6月7日起至6月10日祭出「10入甜甜圈下殺299元」，期間只要任選10個甜甜圈（限39元甜甜圈）即可享有優惠價299元吃，且持悠遊卡／付全額結帳再送蜜糖波堤1顆，等於11顆甜甜圈每顆28元有找，各門市數量有限、售完為止，甜甜圈可補差價換購價高商品。

即日起至6月16日更加碼推「指定現作飲品買1送1」優惠，指定飲品包括「檸檬四季青茶」、「蜂蜜四季青茶」，自帶環保杯還能再折5元，數量有限、送完為止。

▲康青龍3款飲品限時買1送1。（圖／康青龍提供）

另外，飲料控則不能放過康青龍即日起至6月18日祭出的「3大飲品買1送1」優惠，優惠品項有「紫果橙凍」、「貴妃茶王」及「金蘋百香」，只要透過Uber Eats下單即享優惠，Uber One會員則可加碼享消費滿額再打85折優惠。

飲品推薦「紫果橙凍」，是選用碧玉茉莉綠茶作爲茶底結合紅龍果、柳橙，再層層堆疊手作香橙凍，果香十足，還有「貴妃茶王」則嚴選南投高山烏龍茶葉搭配特製荔枝果露，再加入酸香檸檬點綴，酸甜滋味讓人忍不住一口接一口。