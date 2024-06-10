周年慶幸運抽！歌詩達翡翠號杜拜郵輪假期免費玩

文／七逗旅遊網 圖、資料來源／杜拜觀光局

杜拜有海陸新玩法，你知道嗎？搭乘豪華歌詩達郵輪，同時暢遊七星帆船飯店、奇蹟花園等人氣景點，海陸雙享的特殊旅遊航線，怎麼能錯過！

歡慶永信旅行社32周年，現在報名付訂指定航程，就有機會抽中杜拜郵輪假期，5/20起，每月抽出一名免團費幸運兒，連續抽5個月，越早報名，中獎機會越高。

▲全球知名歌詩達郵輪的黃色大煙囪是旅人熟悉的標識。（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達郵輪的黃色大煙囪，是大家熟悉的標識，船隊航行於世界各大海域，每年提供250個航程供旅客選擇，獲得旅客信賴與好口碑。

排水量達182,700噸的歌詩達郵輪翡翠號（Costa Smeralda），於2019年12月下水，甲板層20層、長377公尺、寬42公尺，承襲船隊的優良傳統，即將帶旅客啟航來一趟豪華之旅，8天7夜航程，在杜拜上、下船，全程10天7夜，是顛覆過往的新玩法。

▲歌詩達郵輪翡翠號（Costa Smeralda）長377公尺、寬42公尺，設施完備豪華，宛如海上移動城堡。（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達翡翠號杜拜郵輪假期，是海陸通吃的聰明安排，特殊海域航線，搭配精選杜拜景點，行程每天都精彩。除此，住宿郵輪上，體驗貼心服務與豪華設施，省去舟車勞頓與不必要的等待耗時，更無須每日打包行李換飯店，旅客擁有絕對自主與悠閒，享受真正放鬆自在的旅程。

郵輪旅程中，玩樂隨時擁有，健身設施、主題課程、水療中心、室內外泳池等，全為旅客開放；早、中、晚餐風格料理、義大利特色餐飲，滿足饕客們的味蕾；夜晚絕對不無聊，劇院、live演唱、Casino等精彩活動，越夜越美麗。

▲哈里發塔是世界最高的摩天大樓。（圖／杜拜觀光局）

海上旅程精彩，陸上景點更是可圈可點，行程安排走訪哈里發塔、杜拜噴泉、杜拜世博城、杜拜相框、奇蹟花園、朱美拉棕櫚島亞特蘭提斯飯店等地。

必訪的哈里發塔，是世界最高的建築，高達828公尺，堪稱為杜拜靈魂所在。在第124層（At The Top）景觀台，可以盡情欣賞城市的壯觀景色。而坐落在哈里發塔腳下的杜拜噴泉（The Dubai Fountain），可以呈現全球水柱最高的音樂水舞秀，晚上6點至11點，每隔30分鐘一場，舞動的水柱和燈光秀搭配經典音樂上演，是杜拜市中心的盛大奇觀。

▲奇蹟花園是世界上最大的花園之一。（圖／杜拜觀光局）

杜拜的世界之最不勝枚舉，除了最高樓、最高噴泉，還有最大花園等等。奇蹟花園（Dubai Miracle Garden）， 是世界上最大的花園之一，在這個占地約7.2萬平方公尺的花園中，有盛大的花朵海洋，以及用知名建築造型點綴上五顏六色的鮮花展品。

園中的心形步道是個網紅打卡熱門景點，使用異國花朵裝扮成的「漂浮女士」蔚為奇觀；鮮花版空中巴士A380巨型客機，還創下金氏世界紀錄，絕對不容錯過。

推薦行程：

流金歲月阿拉伯杜拜郵輪10天(EK) https://reurl.cc/ez3Wvb

特色亮點：

★搭乘歌詩達郵輪翡翠號

★精選杜拜景點：哈里發塔124層觀景台、杜拜噴泉、杜拜世博城、杜拜相框、奇蹟花園

★郵輪美食饗宴：La Colombina、Il Meneghino、 Arlecchino、 Il Rugantino 主餐廳和La Sagra dei Sapori 自助餐廳等

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