ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

周年慶幸運抽！歌詩達翡翠號杜拜郵輪假期免費玩

文／七逗旅遊網　圖、資料來源／杜拜觀光局

杜拜有海陸新玩法，你知道嗎？搭乘豪華歌詩達郵輪，同時暢遊七星帆船飯店、奇蹟花園等人氣景點，海陸雙享的特殊旅遊航線，怎麼能錯過！

歡慶永信旅行社32周年，現在報名付訂指定航程，就有機會抽中杜拜郵輪假期，5/20起，每月抽出一名免團費幸運兒，連續抽5個月，越早報名，中獎機會越高。

▲▼歌詩達翡翠號杜拜郵輪假期免費玩。（圖／業者提供）

▲全球知名歌詩達郵輪的黃色大煙囪是旅人熟悉的標識。（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達郵輪的黃色大煙囪，是大家熟悉的標識，船隊航行於世界各大海域，每年提供250個航程供旅客選擇，獲得旅客信賴與好口碑。

排水量達182,700噸的歌詩達郵輪翡翠號（Costa Smeralda），於2019年12月下水，甲板層20層、長377公尺、寬42公尺，承襲船隊的優良傳統，即將帶旅客啟航來一趟豪華之旅，8天7夜航程，在杜拜上、下船，全程10天7夜，是顛覆過往的新玩法。

▲▼歌詩達翡翠號杜拜郵輪假期免費玩。（圖／業者提供）

▲歌詩達郵輪翡翠號（Costa Smeralda）長377公尺、寬42公尺，設施完備豪華，宛如海上移動城堡。（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達翡翠號杜拜郵輪假期，是海陸通吃的聰明安排，特殊海域航線，搭配精選杜拜景點，行程每天都精彩。除此，住宿郵輪上，體驗貼心服務與豪華設施，省去舟車勞頓與不必要的等待耗時，更無須每日打包行李換飯店，旅客擁有絕對自主與悠閒，享受真正放鬆自在的旅程。

郵輪旅程中，玩樂隨時擁有，健身設施、主題課程、水療中心、室內外泳池等，全為旅客開放；早、中、晚餐風格料理、義大利特色餐飲，滿足饕客們的味蕾；夜晚絕對不無聊，劇院、live演唱、Casino等精彩活動，越夜越美麗。

▲▼歌詩達翡翠號杜拜郵輪假期免費玩。（圖／業者提供）

▲哈里發塔是世界最高的摩天大樓。（圖／杜拜觀光局）

海上旅程精彩，陸上景點更是可圈可點，行程安排走訪哈里發塔、杜拜噴泉、杜拜世博城、杜拜相框、奇蹟花園、朱美拉棕櫚島亞特蘭提斯飯店等地。

必訪的哈里發塔，是世界最高的建築，高達828公尺，堪稱為杜拜靈魂所在。在第124層（At The Top）景觀台，可以盡情欣賞城市的壯觀景色。而坐落在哈里發塔腳下的杜拜噴泉（The Dubai Fountain），可以呈現全球水柱最高的音樂水舞秀，晚上6點至11點，每隔30分鐘一場，舞動的水柱和燈光秀搭配經典音樂上演，是杜拜市中心的盛大奇觀。

▲▼歌詩達翡翠號杜拜郵輪假期免費玩。（圖／業者提供）

▲奇蹟花園是世界上最大的花園之一。（圖／杜拜觀光局）

杜拜的世界之最不勝枚舉，除了最高樓、最高噴泉，還有最大花園等等。奇蹟花園（Dubai Miracle Garden）， 是世界上最大的花園之一，在這個占地約7.2萬平方公尺的花園中，有盛大的花朵海洋，以及用知名建築造型點綴上五顏六色的鮮花展品。

園中的心形步道是個網紅打卡熱門景點，使用異國花朵裝扮成的「漂浮女士」蔚為奇觀；鮮花版空中巴士A380巨型客機，還創下金氏世界紀錄，絕對不容錯過。

推薦行程：
流金歲月阿拉伯杜拜郵輪10天(EK) https://reurl.cc/ez3Wvb

特色亮點：
★搭乘歌詩達郵輪翡翠號
★精選杜拜景點：哈里發塔124層觀景台、杜拜噴泉、杜拜世博城、杜拜相框、奇蹟花園
★郵輪美食饗宴：La Colombina、Il Meneghino、 Arlecchino、 Il Rugantino 主餐廳和La Sagra dei Sapori 自助餐廳等

更多資訊：
永信旅遊 https://www.ystravel.com.tw
台北（02）2508-0789
桃園（03）2863-899
台中（04）2213-7676
高雄（07）3311-539

關鍵字： 杜拜 旅遊 郵輪 歌詩達郵輪

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

推薦閱讀

中型郵輪「挪威奮進號」來台優勢曝

中型郵輪「挪威奮進號」來台優勢曝

杜拜輕奢超值玩　圓夢趁現在

杜拜輕奢超值玩　圓夢趁現在

金獎優旅！杜拜入住七星帆船飯店

金獎優旅！杜拜入住七星帆船飯店

幸運抽！杜拜郵輪假期免費玩

幸運抽！杜拜郵輪假期免費玩

開箱卡帕多奇亞最新洞穴酒店

開箱卡帕多奇亞最新洞穴酒店

躺日出大道放空！花蓮城市藝術節來了

躺日出大道放空！花蓮城市藝術節來了

東京「離塵不離城」民宿開箱！

東京「離塵不離城」民宿開箱！

全台千層蛋塔美食地圖

全台千層蛋塔美食地圖

咖啡買5送5再送衛生紙！賣場連假優惠

咖啡買5送5再送衛生紙！賣場連假優惠

蠟筆小新粉必拍！北中南15座造景

蠟筆小新粉必拍！北中南15座造景

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

手搖飲「19元紅茶」限時19天開喝了

中型郵輪「挪威奮進號」來台優勢曝

開箱卡帕多奇亞最新洞穴酒店

斗六夜市必吃！整桶「紫米芋泥奶磚」

幸運抽！杜拜郵輪假期免費玩

彰化3處必去阿勃勒景點

489元韓式BBQ吃到飽＋台中高樓美景！

手搖飲4大飲品下殺20元爽喝4天

火鍋吃到飽和牛涮首度插旗嘉義

香港必吃燒鵝！連9年蟬聯米其林一星

熱門行程

碧潭水舞驚豔亮相 鼓聲水花共響新北

2024碧潭水舞盛大登場，6/16前周末及端午連假晚間還有優人神鼓-青年優人帶來人水共舞

2024探旅新北定向越野 坪林場即日起開放報名！

拿著定向地圖挑戰「鍛鍊級」的硬漢嶺，沿途綠意盎然，欣賞大自然的美景。走！一起探索硬漢之路

最新新聞更多

中型郵輪「挪威奮進號」來台優勢曝

杜拜輕奢超值玩　圓夢趁現在

金獎優旅！杜拜入住七星帆船飯店

幸運抽！杜拜郵輪假期免費玩

開箱卡帕多奇亞最新洞穴酒店

躺日出大道放空！花蓮城市藝術節來了

東京「離塵不離城」民宿開箱！

全台千層蛋塔美食地圖

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366