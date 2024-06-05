日本產貝柱省10元、鮪魚大腹5折　壽司郎6周年創業祭明日開跑

▲壽司郎6周年創業祭明日登場。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

壽司郎2018年登台開出第1家旗艦店，今年迎來6周年，即日起至6月23日推出創業祭，除了日本產貝柱、鮪魚大腹、生鮭魚特價之外，還有鮭魚卵海鮮3貫、日本產白魽、廣島縣產酥炸牡蠣等新品。另外，壽司郎也與cama café攜手推出今夏最chill的聖代冰品，鮮甜芒果搭配濃郁咖啡冰淇淋，交織出嶄新的咖啡體驗。

▲6月5日起至6月9日的「日本產貝柱」特價50元。（圖／記者黃士原攝）

▲6月10日至6月18日「6周年鮪魚大腹」特價40元。（圖／壽司郎提供）

即日開跑的創業祭，豪華的鮭魚卵海鮮3貫、日本產白魽、廣島縣產酥炸牡蠣、青森縣產比目魚、濃厚海膽拌麵是本檔活動的主打焦點，而且每周還有主打菜色優惠價，6月5日起至6月9日的「日本產貝柱」特價50元（現省10元），6月10日起至6月18日則推出「6周年鮪魚大腹」，原價80元，用40元（5折）就能享受到入口即化的鮮甜；而壽司郎粉絲最愛的「生鮭魚」，6月19日起至6月23日限時優惠2貫50元。

▲廣島縣產酥炸牡蠣。（圖／記者黃士原攝）

▲鮭魚卵海鮮3貫。（圖／記者黃士原攝）

▲濃厚海膽拌麵再度回歸。（圖／記者黃士原攝）

壽司郎歡慶6周年，特別與cama café攜手推出今夏最chill的聖代冰品，把芒果雪花冰與咖啡結合，最初入口的是鮮甜芒果與濃郁咖啡冰淇淋，中間是鬆軟的海綿蛋糕加鮮奶油，最下層是芒果碎冰及帶點苦味的咖啡凍。

▲藏壽司X角落小夥伴限定扭蛋6/7登場。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司與「角落小夥伴」攜手推出限定扭蛋，三大系列共有14款特殊造型，包含6款夏季變裝「立體公仔吊飾」、4款夥伴大集合「徽章磁鐵」，以及4款美人魚款「造型橡皮擦」，6月7日登場。此外，6月17日及7月1日還加碼推出兩波滿額贈活動，包含角落小夥伴托特袋與角落小夥伴透明玻璃圓盤。

▲藏壽司X角落小夥伴滿額贈活動，第一波為限量托特袋。（圖／藏壽司提供）

藏壽司還加碼推出兩波滿額贈活動，第一波6月17日開跑，「角落小夥伴限量托特袋」以湛藍海洋為背景，角色化身為海洋探險家，與小丑魚、海龜、花園鰻、水母等海底生物一同遨遊，凡在全台店鋪單筆消費滿1,200元，並完成指定社群任務就可以馬上帶回家。第二波「角落小夥伴限量透明玻璃圓盤」自7月1日起開換。