傳晶片3巨頭住台北文華東方！業者回應了　南港飯店入住率破9成

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）



記者彭懷玉／台北報導

台北國際電腦展（COMPUTEX）昨（4日）開跑，晶片三巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰、英特爾（Intel）執行長基辛格均訪台，據傳3人入住五星級飯店「台北文華東方酒店」，而該酒店平均每晚房費達2.9萬元。不過，業者透露，英特爾執行長基辛格並不是入住文華東方，至於房型部分，業者僅低調表示：「為維護顧客隱私不便透露。」

▲台北文華東方酒店。（圖／台北文華東方酒店提供）



位於松山區的台北文華東方酒店向來是國內外名人下榻首選，屢獲「富比士五星」殊榮，若以黃仁勳來看，他早在5月26日就抵台，若等到周五（7日）COMPUTEX結束後離台，以平均每晚2.9萬元來計算的話，12晚下來住宿費將近38萬元，假使每晚房型升等，累積房價更會來到5.775萬元。

▲六福萬怡酒店 。（圖／六福萬怡酒店提供）



不只文華東方酒店，COMPUTEX有許多國內外廠商參展，也使得展覽期間北市各地房價齊漲、住房率飆破9成，尤以佔有地利之便的南港區房價亮眼。擁四鐵共構的南港六福萬怡酒店每晚房價平均為8,500元，業者表示，近期受惠於2024 COMPUTEX展期，電腦展期住房率已近全滿，較同期（去年電腦展）住房率提升1成。

▲去年10月才開幕的台北漢來大飯店，2024電腦展期間住房率95%。（圖／台北漢來大飯店提供）



而去年10月開幕的台北漢來大飯店，位於南港展覽館旁步行3分鐘即可達，業者指出，2024電腦展期間住房率95%、平均房價1.2萬元左右。本屆COMPUTEX期間，包括安謀ARM、輝達NVIDIA更分別於6月3日、6月5日在飯店舉辦重要演講與多場論壇；此外，還有近10家科技廠商使用客房樓層作為展示空間，帶動COMPUTEX人潮從展覽館內延伸至台北漢來大飯店，每日有超過千名相關電腦產業人員頻繁出入飯店，直接刺激整體住房率與平均房價明顯提升。