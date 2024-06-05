ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

傳晶片3巨頭住台北文華東方！業者回應了　南港飯店入住率破9成

▲NVIDIA執行長黃仁勳全球媒體問答。（圖／記者林敬旻攝）

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／台北報導

台北國際電腦展（COMPUTEX）昨（4日）開跑，晶片三巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰、英特爾（Intel）執行長基辛格均訪台，據傳3人入住五星級飯店「台北文華東方酒店」，而該酒店平均每晚房費達2.9萬元。不過，業者透露，英特爾執行長基辛格並不是入住文華東方，至於房型部分，業者僅低調表示：「為維護顧客隱私不便透露。」

▲台北文華東方酒店將於5月18日迎接開業9周年。（圖／台北文華東方酒店提供）

▲台北文華東方酒店。（圖／台北文華東方酒店提供）

位於松山區的台北文華東方酒店向來是國內外名人下榻首選，屢獲「富比士五星」殊榮，若以黃仁勳來看，他早在5月26日就抵台，若等到周五（7日）COMPUTEX結束後離台，以平均每晚2.9萬元來計算的話，12晚下來住宿費將近38萬元，假使每晚房型升等，累積房價更會來到5.775萬元。

▲六福萬怡酒店順勢推出「夜賞螢火蟲」活動，由專人帶領夜訪秘境，享用南港包種茶入菜的特色茶味餐盒 。（圖／六福萬怡酒店提供）

▲六福萬怡酒店 。（圖／六福萬怡酒店提供）

不只文華東方酒店，COMPUTEX有許多國內外廠商參展，也使得展覽期間北市各地房價齊漲、住房率飆破9成，尤以佔有地利之便的南港區房價亮眼。擁四鐵共構的南港六福萬怡酒店每晚房價平均為8,500元，業者表示，近期受惠於2024 COMPUTEX展期，電腦展期住房率已近全滿，較同期（去年電腦展）住房率提升1成。

▲台北漢來大飯店-戶外泳池、豪華客房。（圖／台北漢來大飯店提供）

▲去年10月才開幕的台北漢來大飯店，2024電腦展期間住房率95%。（圖／台北漢來大飯店提供）

而去年10月開幕的台北漢來大飯店，位於南港展覽館旁步行3分鐘即可達，業者指出，2024電腦展期間住房率95%、平均房價1.2萬元左右。本屆COMPUTEX期間，包括安謀ARM、輝達NVIDIA更分別於6月3日、6月5日在飯店舉辦重要演講與多場論壇；此外，還有近10家科技廠商使用客房樓層作為展示空間，帶動COMPUTEX人潮從展覽館內延伸至台北漢來大飯店，每日有超過千名相關電腦產業人員頻繁出入飯店，直接刺激整體住房率與平均房價明顯提升。

關鍵字： 台北市旅遊 台北市旅宿 星級飯店 台北國際電腦展

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

推薦閱讀

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

年銷1200座101！全聯「雞腿排肉切片」下殺

年銷1200座101！全聯「雞腿排肉切片」下殺

身分證「5」半價玩義大！遊樂園祭端午連假優惠　6月壽星免費

身分證「5」半價玩義大！遊樂園祭端午連假優惠　6月壽星免費

桃園超巨「牛膝大骨」大口吸軟嫩骨髓

桃園超巨「牛膝大骨」大口吸軟嫩骨髓

鹿港超萌多多龍掀熱潮　1500個「角落小夥伴」限量送

鹿港超萌多多龍掀熱潮　1500個「角落小夥伴」限量送

黃仁勳、蘇姿丰都住台北文華東方！

黃仁勳、蘇姿丰都住台北文華東方！

日本高檔天婦羅「杉村」進駐大直

日本高檔天婦羅「杉村」進駐大直

花蓮知名山姆先生咖啡館宣布暫停營業

花蓮知名山姆先生咖啡館宣布暫停營業

肯德基端午限定8大組合優惠一次看

肯德基端午限定8大組合優惠一次看

濃密多汁！三重「紅豆湯版」爆漿餡餅

濃密多汁！三重「紅豆湯版」爆漿餡餅

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

花蓮知名山姆先生咖啡館宣布暫停營業

北台灣最大水樂園每日只要10元爽玩

489元韓式BBQ吃到飽＋台中高樓美景！

CoCo「3大人氣飲品買1送1」限時喝

桃園隱藏版「點心工廠」挖寶撿便宜！

往返日月潭的休息站！看巨大西洋棋盤

挖寶蘆洲無名美食！香噴臭豆腐味道夠臭

身分證「中2碼」玩樂園只要299元

599元超值「麻辣鍋＋芒果冰」吃到飽

新北金山凱悅渡假酒店確定不開了

熱門行程

碧潭水舞驚豔亮相 鼓聲水花共響新北

2024碧潭水舞盛大登場，6/16前周末及端午連假晚間還有優人神鼓-青年優人帶來人水共舞

2024探旅新北定向越野 坪林場即日起開放報名！

拿著定向地圖挑戰「鍛鍊級」的硬漢嶺，沿途綠意盎然，欣賞大自然的美景。走！一起探索硬漢之路

最新新聞更多

限時3天！超商咖啡「買1送1」爽喝

年銷1200座101！全聯「雞腿排肉切片」下殺

身分證「5」半價玩義大！遊樂園祭端午連假優惠　6月壽星免費

桃園超巨「牛膝大骨」大口吸軟嫩骨髓

鹿港超萌多多龍掀熱潮　1500個「角落小夥伴」限量送

黃仁勳、蘇姿丰都住台北文華東方！

日本高檔天婦羅「杉村」進駐大直

花蓮知名山姆先生咖啡館宣布暫停營業

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366