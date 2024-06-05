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花蓮知名童話故事咖啡館宣布暫停營業　山姆先生：地震影響太嚴重

▲Mr.Sam山姆先生咖啡館。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲Mr.Sam山姆先生咖啡館宣布暫停營業。（圖／滿分的旅遊札記提供）

記者黃士原／台北報導

2018年開幕的Mr. Sam山姆先生咖啡館，因為外觀像白雪公主與小矮人的家，成為前往花蓮旅遊必去景點。不過，由於4月的地震影響太嚴重，業者在苦撐兩個月之後，昨日還是宣布暫停營業，過一陣子再捲土重來。

Mr. Sam山姆先生咖啡館位於花蓮縣壽豐鄉，看起來像三間屋子連在一起，三種顏色、尺寸的瓦片以生動的弧形覆蓋在屋子上頭，一磚一瓦都是店家自己動手堆疊的，建築的結構看起來特別生動，黑紅配色的小屋還綁上蝴蝶結，可愛又夢幻。園區湖畔還種滿唯美落羽松，彷彿來到歐洲莊園一樣。

山姆先生咖啡館主要提供咖啡、冰沙及輕食為主，甜點有著厚片吐司、巴斯克乳酪蛋糕、馬卡龍等等，有時還吃得到打拋豬肉飯、泡菜豬飯等，但並非每天都會提供。

▲園區湖畔還種滿唯美落羽松。

不過4月花蓮大地震重創當地觀光產業，日前才傳出「丘丘森旅」7月起休息，昨天Mr. Sam山姆先生咖啡館也貼文表示，地震影響實在太嚴重了，苦撐兩個月之後還是不敵現實的殘酷，所以決定暫停營業，過一陣子再捲土重來。

得知消息的網友也紛紛幫業者打氣，留言說「期待有天能重新再啟」、「期待再次重逢，一定會再去的」、「期待你們重新出發」、「謝謝你帶給我們很美好的回憶」、「辛苦了，如果有再營業一定要記得通知」。

▲圖為心地日常的火山爆發冰。（圖／翻攝自Facebook／心地日常-花蓮）

另外，花蓮知名老宅冰店「心地日常」，是前港星蔣雅文來台灣開設的小店，但已於5月中旬結束營業，店家表示，考量修復期是一場耐力持久戰，對即將70歲的父母來說也更加吃力，因此決定先行退場，感謝大家10年來的支持。
 

關鍵字： 花蓮旅遊 童話故事咖啡館 Mr. Sam山姆先生咖啡館

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