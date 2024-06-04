台南設計旅店打造「住進BEAMS的飯店」　住親子旅宿第3人免費

▲台南天下南隅飯店打造「住進BEAMS的飯店」。（圖／台南天下南隅提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台南「天下南隅」宣布攜手日本最具代表性的時尚選貨店BEAMS，打造11間BEAMS主題房，主題樓層房間內的鏡子及備品都是為此次活動特別設計的造型，讓粉絲們沉浸式體驗「住進BEAMS」的樂趣，入住時間自6月18日起至9月30日止。

▲房內有特別設計的備品。

天下南隅此次將酒店10樓打造成「住進BEAMS的飯店」，梯廳的主視覺THE HOTEL OF BEAMS IN PROVINTIA是第一站的拍照打卡點；11間主題房內，從鏡面、拖鞋、馬克杯、毛巾、盥洗包等備品都是此次的特別設計，書桌上BEAMS出品的書籍分享對生活方式的講究，房型包括標準雙人房、豪華雙人、三人、四人房等。

▲還有BEAMS專為天下南隅設計的6款設計單品。

BEAMS也專為天下南隅設計的6款設計單品，從T-shirt、托特包、襪子、鴨舌帽、方巾、鑰匙圈等，是別處買不到的限量商品，並在館內販售。BEAMS主題房即日起開放預訂，每晚5000元起，適用入住日為6月18日起至9月30日止。

▲▼和逸飯店台南西門館推出暑假早鳥專案。（圖／業者提供）

和逸飯店台南西門館則推出暑假早鳥優惠，即日起平日周日至周四入住每晚4880元含早餐，加碼贈送第3位旅客免費入住、免費升等兩大床禮遇，再加碼贈送Cozzi KITCHÉN下午茶小點，AMAZZING CLUB 會員預訂再享房費 95 折優惠、延遲退房1小時。

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