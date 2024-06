南港2飯店住房優惠！漢來送兒童禮包　六福萬怡含華莎VIP演唱會票

▲台北漢來大飯店戶外泳池。(圖/台北漢來大飯店提供)



記者彭懷玉/綜合報導

台北南港區兩家飯店推出最新優惠!針對暑假到來,台北漢來大飯店祭出「親子樂遊開心FUN暑假」專案,每房7,956元起贈糖果兌換券、造型氣球及Häagen-Dazs冰淇淋;台北六福萬怡酒店搶攻韓國IDOL女王華莎來台商機,推出住房即獨家送VIP門票兩張、香氛擴香乙組。

▲台北漢來大飯店豪華客房。(圖/台北漢來大飯店提供)



台北漢來大飯店「親子樂遊開心FUN暑假」專案,入住豪華客房每房7,956元起,附贈糖果兌換券、造型氣球及Häagen-Dazs冰淇淋,搭配兒童專屬備品,小孩有吃有玩,家長們能盡情使用戶外泳池及健身房、三溫暖等飯店設施。

值得一提的是,6歲以下兒童不加床免費入住,還招待島語自助餐廳早餐,專案也包含全套Mini bar、糖果兌換券、造型氣球及Häagen-Dazs冰淇淋等,每房更附贈兒童專屬備品組及100元商品折抵券,可兌換豐富周邊商品。即日起至6月21日前預訂早鳥專案,更加贈爬爬客親子樂園套票(1大1小、價值779元)。

▲六福萬怡酒店豪華客房 。(圖/六福萬怡酒店提供)



另外,持續搶攻韓流熱潮的台北六福萬怡酒店,因應韓國IDOL女王華莎將於6月16日來台舉辦首場個人演唱會,祭出「華莎HWASA the 1st FANCON TOUR」住房專案,住宿即含 HWASA the 1st FANCON TOUR [Twits] in Taipei演唱會門票VIP區兩張,再送國際調香師調製的Lotus Bamboo香氛擴香乙組。專案於即日起開放預訂,限量10間,售完為止。

▲華莎將於6月16日來台舉辦首場個人演唱會。(圖/台北六福萬怡酒店提供)