南港2飯店住房優惠！漢來送兒童禮包　六福萬怡含華莎VIP演唱會票

▲台北漢來大飯店戶外泳池。（圖／台北漢來大飯店提供）



記者彭懷玉／綜合報導

台北南港區兩家飯店推出最新優惠！針對暑假到來，台北漢來大飯店祭出「親子樂遊開心FUN暑假」專案，每房7,956元起贈糖果兌換券、造型氣球及Häagen-Dazs冰淇淋；台北六福萬怡酒店搶攻韓國IDOL女王華莎來台商機，推出住房即獨家送VIP門票兩張、香氛擴香乙組。

▲台北漢來大飯店豪華客房。（圖／台北漢來大飯店提供）



台北漢來大飯店「親子樂遊開心FUN暑假」專案，入住豪華客房每房7,956元起，附贈糖果兌換券、造型氣球及Häagen-Dazs冰淇淋，搭配兒童專屬備品，小孩有吃有玩，家長們能盡情使用戶外泳池及健身房、三溫暖等飯店設施。

值得一提的是，6歲以下兒童不加床免費入住，還招待島語自助餐廳早餐，專案也包含全套Mini bar、糖果兌換券、造型氣球及Häagen-Dazs冰淇淋等，每房更附贈兒童專屬備品組及100元商品折抵券，可兌換豐富周邊商品。即日起至6月21日前預訂早鳥專案，更加贈爬爬客親子樂園套票（1大1小、價值779元）。

▲六福萬怡酒店豪華客房 。（圖／六福萬怡酒店提供）



另外，持續搶攻韓流熱潮的台北六福萬怡酒店，因應韓國IDOL女王華莎將於6月16日來台舉辦首場個人演唱會，祭出「華莎HWASA the 1st FANCON TOUR」住房專案，住宿即含 HWASA the 1st FANCON TOUR [Twits] in Taipei演唱會門票VIP區兩張，再送國際調香師調製的Lotus Bamboo香氛擴香乙組。專案於即日起開放預訂，限量10間，售完為止。

▲華莎將於6月16日來台舉辦首場個人演唱會。（圖／台北六福萬怡酒店提供）