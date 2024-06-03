6款抹茶商品6／6上市　陶板屋、品田牧場聯名一〇八抹茶茶廊

▲一〇八宇治抹茶麵佐海老野菜。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

抹茶控看過來！王品旗下陶板屋和品田牧場，6月6日至8月底與日本抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」合作，推出6款抹茶新品，兩品牌全台51家門市都吃得到。

▲一〇八宇治抹茶濃布丁。（圖／記者黃士原攝）

王品表示，這次聯名活動期間（6月6日至8月底），在陶板屋可以品嚐到與一〇八抹茶茶廊共同研發的「一〇八宇治抹茶麵佐海老野菜」，將抹茶入麵，搭配酥脆炸蔬菜與大蝦天婦羅，套餐加購價99元即可體驗，單點原價199元（10%服務費另計）。點用套餐也能吃得到「一〇八宇治抹茶濃布丁」和「一〇八宇治抹茶黑糖歐蕾」，前者將濃郁抹茶布丁撒上抹茶粉及白巧克力，搭配蜜紅豆苦甜交織使甜點更顯層次。後者則以京都宇治產的一番茶與鮮乳結合。

▲厚切腰內一〇八抹茶綠。

品田牧場也與一〇八抹茶茶廊合作打造3款聯名菜色，「厚切腰內一〇八抹茶綠」選用柔嫩多汁的腰內肉，油炸至金黃色澤，可搭配抹茶起司醬、抹茶鹽及招牌豬排醬，套餐售價418元（10%服務費另計）。隨餐除了附贈聯名限定甜點「一〇八宇治金時奶酪」，也能用39元升級成「一〇八抹茶日和聖代」。前者在絲滑抹茶奶酪上澆淋香濃抹茶蜜再妝點蜜紅豆，後者則將抹茶粉加入牛奶霜淇淋，散發濃郁茶香。

▲一〇八抹茶日和聖代。

此外，7月底前，凡消費者穿著「抹茶綠」色系的服飾或配件到陶板屋消費2客套餐，能用1元加購「一〇八宇治抹茶麵佐海老野菜」1份。相同條件在「品田牧場」內用套餐，則可享受甜點換購「一〇八抹茶日和聖代」，再加1元多1杯。

▲春上布丁最新聯名商品「真の布丁蛋糕」，吃得到整顆統一布丁。（圖／春上布丁提供）

人氣伴手禮品牌「春上布丁蛋糕」找來國民甜點「統一布丁」合作，推出期間限定「真の布丁蛋糕」，選用蓬鬆柔軟的蛋糕體撒上雪紡蛋糕屑，中間則包裹著整顆香甜冰涼的統一大布丁，蛋糕下緣則裹起一圈起酥片增添口感，搭配濃郁黑糖奶油餡大口咬下，蛋香、焦糖香炸出，罪惡感爆表，即日起於全台門市（台北車站店、桃園高鐵店、新竹高鐵店、台中新光店、百貨快閃店除外）及7-11限定門市開放預購。