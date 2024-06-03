老闆宣布退休！北海岸早餐名店「萬里豆漿伯」6／11結束營業

▲北海岸早餐名店「萬里豆漿伯」6／11結束營業。（圖／愛吃鬼芸芸提供）

記者黃士原／台北報導

位於新北市萬里區的人氣早餐店「萬里豆漿伯」，在地經營快一甲子，招牌粉漿蛋餅不只當地人愛吃，也很受自行車友歡迎。不過，老闆日前在臉書社團宣布退休，營業到6月10日，6月11日熄燈。得知消息的網友大嘆好可惜，直呼「以後吃不到了怎麼辦」。

▲「萬里豆漿伯」古早味的粉漿蛋餅。（圖／愛吃鬼芸芸提供）

位於新北市萬里區瑪鋉路上的萬里豆漿伯，是當地傳統早餐店，銅板價就能吃到美味的蛋餅、豆漿與飯糰。其中蛋餅與一般連鎖早餐店不同，屬於古早味的粉漿蛋餅，把雞蛋打進麵糊裡，加了蔥之後，再倒進鐵板上煎熟，成品紮實又Q彈，而且份量十足。另外，店裡還售有豆漿、燒餅、油條、肉包、煎包、油飯與各式口味的飯糰，油飯與紫米飯糰人氣也很高。

▲韭菜煎包。（圖／愛吃鬼芸芸提供）

萬里豆漿伯雖然人氣很高，不過老闆在2年前就透露，在地經營快一甲子，開刀後體力大不如從前，小孩接手意願不高，想要收掉早餐店。日前則是直接在「萬里新聯盟」臉書社團宣布，「感謝大家的支持與愛護，將在6月11日結束營業，6月10日是豆漿伯店的最後一天，感謝大家長期以來的照顧與支持」。

得知消息的網友多數表達不捨的心情，但還是體貼跟老闆說聲「辛苦了」，有網友則表示「好可惜，以身體為重要，健康才是錢」、「謝謝你們家提供我們最溫暖的早餐」、「好可惜，又少了一項選擇」、「從小吃到大，懷念豆漿伯的味道」、「我以後吃不到油飯跟蛋餅了」。

▲火影忍者一樂拉麵新竹店公告搬遷。（圖／火影忍者一樂拉麵提供）

另外，由日本官方正式授權的火影忍者一樂拉麵，2021年8月進駐台北威秀影城2樓，去年8月開出新竹大魯閣店，不過台灣首店信義旗艦店去年10月結束營業後，業者日前再公告，4月18日起暫停營業的新竹大魯閣店將會搬遷，也就是現在暫時吃不到了。但餐廳也預告，全新的一樂拉麵分店，今年將在台北、台中跟大家見面。

