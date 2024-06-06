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身分證拿出來！「2地區居民」玩樂園只要399元　端午連假衝了

▲▼六福村。（圖／六福村提供）

▲六福村將在端午連假（6月8日至6月10日）推出3大優惠。（圖／六福村提供）

記者周姈姈／台北報導

這周就要迎來端午連假（6月8日至6月10日）了，絕對要把握機會出門玩！就有樂園推出端午連假3大優惠，其中，鄉親們有福了，只要是設籍指定2地區的居民，出示證件即可享優惠票價399元，未滿12歲孩童也只要花399元就能爽玩整天。

六福村將在端午連假（6月8日至6月10日）推出3大優惠，活動期間凡設籍龍潭／關西的鄉親，即可享優惠票價399元，設籍桃竹鄉親(或身分證 H、J、O 者)則可享優惠票價599元；提醒適用以上2項優惠的民眾，成人需出示身分證、學幼童需出示健保卡＋戶口名簿核對。

小朋友也有好康！3歲（含）至未滿12歲孩童可享優惠票價399元，提醒限孩童本人使用，以2012年（101年）6月8日後生日為準，需出示健保卡＋戶口名簿。

▲▼小人國 大雷雨。（圖／小人國主題樂園提供）

▲小人國推出端午連假2大優惠，全民通通可享優惠票價499元，若身分證對中指定2碼還可再省200元。（圖／小人國主題樂園提供）

小人國主題樂園也將在端午連假（6月8日至6月10日）祭出2大門票優惠，全民通通可享優惠票價499元；6月8日、6月10日這兩天則是再加碼身分證對對碰活動，只要本人身分證字號中有數字6、1、0任2碼，門票更便宜只要299元，未滿3歲憑健保卡免費入園。

而夏天到來，小人國主題樂園今年也升級超人氣水上設施「大雷雨」，即日起每周五、六、日、一開放（6月3日維護保養暫停開放），由3座大型設施組成，分別為穿越大小水柱形成的「彩色水道」、數千水柱全向齊發的「冷冷冷水瀑布」、重磅水量從高處傾瀉而下的「Cool SPA」，刺激好玩又消暑。

關鍵字： 六福村 端午連假 連假優惠 端午優惠 門票優惠 樂園優惠

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