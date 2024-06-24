義大利奢華新玩法！搭東方快車探索法義海岸　絕美海港小鎮度假

▲威尼斯辛普倫東方快車（Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train, Europe）被譽為是此生一定要體驗的奢華鐵道之旅。（圖／Belmond提供）

記者蔡玟君／綜合報導

擁有山海美景的義大利，向來是許多旅人心中夢幻目的地，現在到義大利就有全新奢華玩法，可以搭乘東方快車全新路線，從巴黎沿著海線一路玩到義大利；或住進全球政商名流最愛去的度假勝地－波托菲諾，住進頂級酒店，看小鎮海港風光。

▲威尼斯辛普倫東方快車車上每一間套房擺設均以歐洲城市為靈感設計。（圖／Belmond提供）

玩法1：威尼斯辛普倫東方快車6月全新路線

奢華旅遊品牌Belmond旗下經典頂級鐵道路線之一，就是具有40年歷史的「威尼斯辛普倫東方快車」（Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train, Europe），在今年初夏又有全新路線。列車將於6月首次開往利古里亞海岸，讓旅客從巴黎沿著海線一路玩到聖瑪格麗塔利古雷。

▲車上將提供全新夏季餐單。（圖／Belmond提供）

此次行程讓旅客從巴黎出發，當列車駛過第戎（Dijon）、里昂（Lyon）和亞維儂（Avignon）等城市時， 賓客將可以在餐廳車廂Côte d'Azur、L'Oriental 和Étoile du Nord上品嚐由米其林星級廚師Jean Imbert 所設計的全新夏季餐單，當中每道菜均會配上精心挑選的葡萄酒，以向歐洲最優質的產區致敬。

當列車穿越義大利邊境，賓客可以欣賞到文蒂米利亞、薩沃納和熱那亞等充滿活力的城市，最後一站將會開往聖瑪格麗塔利古雷，享受義大利式鄉村假期的極致體驗。

▲威尼斯辛普倫東方快車最新路線從6月登場。（圖／Belmond提供）

為了提供旅客更好的服務與感受，列車也新增8間套房，共有3種套房滿足旅客需求，包括將日間休息室變成擁有上下舖車廂套房的「古典廂房（Historic Cabin）」；「新套房（Suites）」為賓客提供雙人床或單人床，並配有大理石浴室；豪華套房（Grand Suites）則有6間，裝潢以20年代的華麗風格為主調，以重現當時的黃金旅行時代，每間套房擺設均以歐洲城市為靈感設計。行程每晚要價12萬元起。

▲義大利度假海港小鎮波托菲諾。（圖／取自免費圖庫pixabay）

玩法2：前進度假海港小鎮波托菲諾

波托菲諾是臨近海港城市熱納亞的一座海港小鎮，在這座小鎮內，可看到羅馬帝國、文藝復興時期的古老教堂、城堡與博物館，感受這座城市的歷史底蘊，由於這裡寧靜、風景優美，更成為歐洲貴族、政商名流的度假勝地。

▲▼義大利酒店Splendido Mare。（圖／Belmond提供）

想要感受波托菲諾的絕美風光，不妨住進Belmond集團旗下位於此處的飯店Splendido Mare。Splendido Mare由16 世紀修道院建築改造而成，全館只有14間客房與套房，旅客可從山腰處獨享俯瞰波光粼粼的地中海美景風光，看最美的港灣景緻，飯店過去更曾接待溫莎公爵、英國首相邱吉爾、影星伊麗莎白泰勒等名人，是當地知名的奢華旅宿。

在波托菲諾必吃餐廳之一就是「DaV Mare」，餐廳位址就在Splendido Mare酒店內，是酒店與獲得無數米其林榮譽的Vittorio Cerea家族合作設立。餐廳提供經典的地中海菜與義大利菜色，旅客可以邊用餐，邊欣賞波托菲諾最經典、迷人的海景風光，可說是一位難求。

▲義大利餐廳Cracco Portofino。（圖／翻攝自Cracco Portofino官網）

當地另一個知名餐廳就是Cracco Portofino，由當代義式料理名廚Carlo Cracco創立，他位於米蘭的餐廳「Ristorante Cracco」曾被義大利美食權威媒體《Gambero Rosso》授予3叉的最高榮譽。而現在Cracco Portofino則提供以當代風格詮釋傳統的特色義式料理與海鮮，並同時能欣賞浪漫的海港風光。

法國與義大利一直都是歐洲熱門的旅遊國家，今年經典的東方快車加開了新路線，更可搭配不同玩法，穿梭在城市與小鎮之間，增添旅行豐富度。尤其出發點法國巴黎知名百貨，如老佛爺百貨、春天百貨，只要使用Visa有機會獲得最高4折優惠及相關禮品，同時在義大利的Serravalle Designer Outlet於服務櫃檯出示Visa和護照即可領取Fashion Passport，指定店家享額外9折優惠外，消費滿額更可免費進入貴賓休息室，讓你享受賓至如歸的感受。

另外也別忘了，出發前先將Visa綁定手機行動支付，就不用帶大筆現金在身上，享即時匯率，更省去換匯的麻煩，無論是搭乘交通工具還是餐廳、購物結帳都非常方便，讓你輕鬆暢遊歐洲！

義法吃喝住宿懶人包：

1. 法國Galeries Lafayette老佛爺百貨

使用Visa結帳，滿額可憑電子優惠券領取禮物及進入休息室 (2025/3/31前)

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2. 法國Printemps Haussmann 春天百貨

憑Visa於指定地點出示相關文件，註冊完成享最高4折優惠及免費糕點 (2025/3/31前)

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3. 義大利 Serravalle Designer Outlet

憑Visa於指定地點領取9折優惠Passport，消費滿額享免費進入貴賓休息室 (2025/3/31前)

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4. 義大利 Milan Fidenza Village

使用Visa於指定商店結帳，享9折優惠 (2024/12/31前)

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5. Agoda

刷Visa訂房，享7%優惠 (2024/12/31前)

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6. IHG

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