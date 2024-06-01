泡芙控衝了！　全新爆餡「紅茶牛乳、珈琲牛乳泡芙」限時1個月吃

▲beard papa’s6月攜手即溶品牌「Dripo」推出全新「牧場牛乳系列泡芙」。（圖／beard papa’s提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味報到！日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」驚喜宣布首度攜手即溶品牌「Dripo」強勢推出「牧場牛乳系列泡芙」，特意把Dripo紅茶牛乳、珈琲牛乳沖泡飲神還原到beard papa’s泡芙當中，每一口都能吃到濃郁紅茶牛乳卡士達、珈琲牛乳卡士達餡，滿足到不行，即日起限時1個月吃。

▲▼有紅茶牛乳、珈琲牛乳2口味泡芙選擇。

「beard papa’s X Dripo」首度合作了，強勢推出「牧場牛乳系列泡芙」，首推「紅茶牛乳泡芙」，加了北海道四葉乳粉的Dripo紅茶牛乳拌入卡士達當中，製成帶有醇厚茶香、濃郁乳香的紅茶牛乳卡士達內餡，香氣十足，另一款「珈琲牛乳泡芙」則是把Dripo珈琲牛乳結合卡士達製成珈琲牛乳卡士達內餡，完美復刻日本珈琲牛乳風味，通通超欠吃。

▲法式甜圈派皮也重磅回歸。

這個月還有強勢回歸的限定派皮「法式甜圈」，起源於環法單車比賽的甜甜圈造型泡芙，是款帶有鬆餅微酥鬆軟口感的派皮選擇。2款聯名泡芙餡除了可以搭配經典日式餅皮外，還有黑日式、菠蘿、mini及法式甜圈等選擇，每顆售價75元起，珈琲牛乳泡芙限於16家指定門市販售。

▲春上布丁蛋糕找來統一布丁聯名推出「真の布丁蛋糕」。（圖／春上布丁提供）

另，春上布丁近日則找來統一布丁聯名，強勢推出期間限定「真の布丁蛋糕」，選用蓬鬆柔軟的蛋糕體撒上雪紡蛋糕屑，中間則包裹著整顆香甜冰涼的統一大布丁，蛋糕下緣則裹起一圈起酥片增添口感，搭配濃郁黑糖奶油餡大口咬下，蛋香、焦糖香炸出，罪惡爆表，即日起於全台門市（台北車站店、桃園高鐵店、新竹高鐵店、台中新光店、百貨快閃店除外）及7-11限定門市開放預購，預計6月3日起陸續出貨。