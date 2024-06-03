夢幻極光大爆發　北歐美加追逐幸福AURORA

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

｢極光大爆發｣，是最近天文觀察的熱門關鍵字，因為今年、明年都是極光大爆發的時候，想追逐極光的朋友們行動要快了！

極光AURORA，最易出現的時期是春分（三月）和秋分（九月）兩個節氣，熱門的旅遊地為北歐、 加拿大黃刀鎮、阿拉斯加等，建議在冬季到北歐，或是秋冬季前進美加，甚至體驗一下入住超夢幻的極光玻璃屋，為自己規劃一趟追逐幸福極光的旅程。

▲住在極光玻璃屋裡，可以溫暖舒適的躺在床上看極光。（圖／鳳凰旅遊）

想要窩在溫暖棉被裡看極光嗎？北歐芬蘭拉普蘭地區，有透明玻璃屋頂的極光玻璃屋，造型像一滴滴可愛大水珠伏在地上，在這裡，夜晚躺在床上，蓋著溫暖的棉被徹夜等待極光，同時可以欣賞北歐滿天星斗的美麗景緻，實在太夢幻，整夜不睡覺也值得。

▲白天玩馴鹿拉雪橇，晚上追極光是難得的體驗。（圖／鳳凰旅遊）

在拉普蘭地區，白天乘著馴鹿拉的木制雪橇，來場雪地森林滑行之旅，體驗聖誕老人送禮物的過程；晚上等待極光出現在天際，那種幸福滿滿的感覺，絕對讓人畢生難忘。

來到北歐追尋極光的同時，還能體驗搭乘極圈破冰船，一睹北海冰層破冰的奇景，並穿上保暖防水的龍蝦裝，來一場冰海飄浮更不要錯過拜訪聖誕老人村，寄出幸運的卡片給自己，而在歐洲僅存、仍在開採的紫水晶礦區，還可搭乘紫水晶火車一探寶石礦山；此外，瑞典王國的象徵～斯德哥爾摩市政廳，則是諾貝爾獎晚宴所在地，可親身感受世界頂尖精英們的不凡氣場。

▲由專業響導帶領旅客捕捉帝王蟹，體驗北海漁村的豪邁。（圖／鳳凰旅遊）

而喜歡美食的旅客，一定要尋找雪地帝王蟹，穿著專業的保暖裝備騎上雪地摩托車，前往峽灣捕撈臉盆大小的帝王蟹，帶回到餐廳烹飪享用，無疑就是一場超動感的美食饗宴。

▲到訪冰島不能錯過藍冰洞健行，彷彿來到了奇幻世界。（圖／鳳凰旅遊）

冰島也是賞極光的好選擇，因為近北極圈的地理位置，能夠提高看到極光的機率。除了賞極光之外，亦要造訪綿延的黑沙灘、飛奔而下的史考加瀑布，駕著雪上摩托車馳騁於冰川上，還能跟著專業嚮導前進藍冰洞，一探冰層奇幻透淨的藍光，發現更不同的冰島天然特殊地質。

▲加拿大黃刀鎮是追尋極光的熱門地點，被稱為北極光首都。（圖／鳳凰旅遊）

加拿大黃刀鎮位於極光帶最活躍的區域，每年秋分過後，極光出現機率極高，是觀賞極光最佳地區之一，許多愛好攝影的人士趨之若鶩。建議大家選擇黃刀鎮極光的包車旅程，不與其他旅客併車，以便隨時調整賞極光區域，機動性更強，看到極光的機會也大大增高哦。

黃刀鎮Aurora Lodge園區觀賞極光最大的特色為傳統帳篷Teepee，帳篷中有提供桌椅、原木爐火、免費熱水、咖啡、可可和各式茶包。旅客能以 Teepee 為基地，在園區內尋找完美的極光觀賞地點，想要休息時回到帳篷，喝點熱飲、烤火取暖，或與同行的朋友聊聊天，充電後繼續等待極光的出現。

▲加拿大秋季景緻美不勝收。（圖／鳳凰旅遊）

有經驗的旅人，會安排秋天到加拿大賞極光，因為溫度不會到零下，不必忍受冬季的寒冷低溫，而且加拿大秋景滿山谷的金黃色美不勝收，處處都是照相取景的好所在，此時，冰原雪車也還在營運，搭上巨輪雪車登哥倫比亞冰原，見識萬年冰原的雄偉與壯麗。

▲秋天的班夫像是穿上金色的禮服。（圖／鳳凰旅遊）

秋天的班夫，像是穿上了華麗的金色禮服，與湛藍的天空相映成趣，令人心曠神怡。班夫國家公園內的露易斯湖城堡旅館，坐擁洛磯山的絕色風光，一向是各國旅人的朝聖焦點，優美的百萬窗景，被譽為一生必住的夢幻之宿。入住露易斯湖城堡旅館，可見清晨時分湖面薄霧朦朧，周遭環境寧靜怡人；黃昏時刻天際彩霞漂浮，將湖面點綴得多彩絢麗。如此人間美景，將在心中烙下一輩子難忘的回憶。

推薦行程：

●幸福極光～北歐破冰船帝王蟹10天【兩晚極光玻璃屋】

https://reurl.cc/nNpVGl

˙兩段國內線、紫晶列車、米其林推薦餐、極圈破冰船＋龍蝦裝漂浮、抓帝王蟹之旅(帝王蟹腳吃到飽)

˙聖誕老人村、馴鹿雪橇、狗拉雪橇、雪上摩托車

˙涵蓋北歐三國：瑞典、挪威、芬蘭

●盡享洛磯山美景～遇見黃刀鎮 秋賞極光10天【9/30、10/4出發】

https://reurl.cc/Wxb49y

˙黃刀鎮住宿三晚、三段國內線、入住洛磯山露易斯湖城堡旅館、冰原雪車

●極光行程專頁：https://ssur.cc/V3BwDcCv

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